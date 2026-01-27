Europa League: Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν - ΠΑΟΚ

Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα θα είναι ο διαιτητής που θα «σφυρίξει» την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα, ενώ ο Ρικάρντο Ντε Μπούργκος θα διευθύνει στο Λιόν - ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Ρόμα, με την UEFA να κάνει γνωστό ότι διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα ο οποίος έχει άκρως θετική προϊστορία για τους «πράσινους».

Ο 43χρονος Ισπανός διαιτητής έχει βρεθεί τέσσερις φορές στο δρόμο του «τριφυλλιού» με απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα: στις 27/7/2017 ήταν στο Παναθηναϊκός-Καμπάλα 1-0 για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, στις 29/8/2024 ήταν στο Παναθηναϊκός-Λανς 2-0 και τη για τα playoffs του Conference League και τη μεγάλη πρόκριση των «πράσινων», στις 5/2/2025 ήταν στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 που σήμανε τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ στις 21/8/2025 ήταν στο Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1 για τα playoffs του Europa League.

Φέτος έχει «σφυρίξει» το Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1 για το Champions League, αλλά και εννιά παιχνίδια για τη LaLiga. Βοηθοί του θα είναι οι Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ και Μιγκέλ Μαρτίνεθ, τέταρτος ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας και στο VAR οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα και Αλεχάνδρο Μουνίθ Ρουίθ, όλοι τους Ισπανοί.

Στο Λιόν - ΠΑΟΚ θα είναι διαιτητής ο Ισπανός, Ρικάρντο Ντε Μπούργκος, με βοηθούς τους Ίκερ Ντε Φραντσίσκο και Ιβάν Μασό Γρανάδο. Τέταρτος θα είναι ο συμπατριώτης τους Αντριάν Κορδέρο, ενώ στο VAR θα βρεθεί ο Πολωνός Τόμας Κβιατκόφσκι κι ο Ισπανός Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε.

