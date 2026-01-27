ΑΕΚ: «Η οικογένεια, ενωμένη, στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη» – Το μήνυμα της ΠΑΕ για το μπάσκετ!

Η «οικογένεια» της ΑΕΚ είναι μια… γροθιά κι αυτό θα φανεί με τον πλέον περίτρανο τρόπο το απόγευμα της Τετάρτης (28/01).

Η ποδοσφαιρική ομάδα της «Ένωσης» θα δώσει το «παρών» στη SUNEL Arena για να στηρίξει την προσπάθεια των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κάνουν το «2 στα 2» στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Στο γήπεδο θα βρεθούν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι, μάλιστα, θα συμμετάσχουν σε διάφορες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, με ποστ στα social media, έστειλε δικό της μήνυμα, ενόψει του μεγάλου «ραντεβού» της Τετάρτης (28/01). Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ, δίνει αύριο (28/1,19.00) το «παρών» στην SUNEL ARENA, δίπλα στην ομάδα μπάσκετ του συλλόγου μας, στο πολύ σημαντικό ματς με την Άλμπα Βερολίνου για το FIBA Basketball Champions League. Η Οικογένεια της ΑΕΚ, ενωμένη, στην μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη της «Βασίλισσας». Όλοι στο πλευρό του Ντράγκαν Σάκοτα και των παικτών Μας!»

Το ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης (28/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.

