Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Η «τρέλα» των φιλοξενούμενων έφτασε στα γύρω βουνά

Η «δίψα» για να είναι στο γήπεδο της Λιβαδειάς οι φίλοι του ΟΦΗ, τεράστια. Τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα για τους Κρητικούς, λίγα. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί φίλαθλοι της ομάδας του Ηρακλείου ταξίδεψαν στην πόλη της Βοιωτίας.

Εκεί, μην έχοντας τρόπο να μπουν στο γήπεδο, μαζεύτηκαν στα υψώματα γύρω από το γήπεδο του Λεβαδειακού. Συγκεντρώθηκαν εκεί και παρακολούθησαν την αναμέτρηση με αυτό τον τρόπο!