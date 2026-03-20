Η ελληνική ναυμαχία που ενέπνευσε τους οπαδούς της Μπέτις - Δείτε βίντεο από το εντυπωσιακό coreo

Η ελληνική ιστορία πίσω από το εκπληκτικό coreo των οπαδών της Μπέτις πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Ηλίας Λαλιώτης

  • Οι οπαδοί της Ρεάλ Μπέτις δημιούργησαν ένα coreo εμπνευσμένο από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, με πανό που έγραφε «πάμε για την κατάκτηση για το ιερό σου σήμα» και εικόνα ισπανού ναυτικού μπροστά στην Αγία Σοφία.
  • Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου 1571 στον Πατραϊκό κόλπο και ήταν μέρος του Δ' Βενετοτουρκικού Πολέμου.
  • Στη ναυμαχία συγκρούστηκαν ο οθωμανικός στόλος και ο ενωμένος στόλος του Ιερού Συνασπισμού, που περιλάμβανε Ισπανία, Βενετία, Γένοβα, Σαβοΐα, Νεάπολη, Σικελία και το Παπικό Κράτος.
  • Η μάχη κατέληξε σε συντριπτική νίκη των συμμάχων με μεγάλες απώλειες για τον οθωμανικό στόλο, περιλαμβανομένων 30.000 νεκρών και 15.000 αιχμαλώτων.
  • Περίπου 1.500 Έλληνες που υπηρετούσαν στον οθωμανικό στόλο απελευθερώθηκαν μετά τη ναυμαχία.
To πανό που ύψωσαν οι οπαδοί της Ρεάλ Μπέτις στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό τράβηξε πολλά βλέμματα, με την ιστορία πίσω από την έμπνευση του να έχει ρίζες από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι της ισπανικής ομάδας έκαναν ένα επιβλητικό κορεό κατά την είσοδο των ομάδων, σηκώνοντας ένα πανό που έγραφε «a la conquista por tu Santo Escud» που στα ελληνικά σημαίνει «πάμε για την κατάκτηση για το ιερό σου σήμα».

Στο πίσω μέρος απεικονιζόταν ένα μέλος του ισπανικού ναυτικού στα πράσινα, όπου στο βάθος υπήρχε η Αγιά Σοφιά.

Μια χορογραφία εμπνευσμένη από τη θρυλική ναυμαχία της Ναυπάκτου!

Τι έγινε στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου έγινε στον Πατραϊκό κόλπο, στις 7 Οκτωβρίου του 1571 στο πλαίσιο του «Δ' Βενετοτουρκικού Πολέμου». Από τη μία πλευρά ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και απο την άλλη ο ενωμένος στόχος του Ιερού Συνασπισμού της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένοβας, της Σαβοΐας, της Νεάπολης και Σικελίας και του Παπικού Κράτους.

Το 1571 συγκροτήθηκε ο μεγάλος συμμαχικός στόλος των δυτικών χριστιανικών δυνάμεων, με κορμό τη Βενετία, που είχε πληγεί περισσότερο από την οθωμανική επεκτατική πολιτική. Σε αυτόν ενώθηκαν οι στόλοι της Ισπανίας (μαζί με Νεάπολη και Σικελία), της Γένουας και του Πάπα. Την ανώτατη διοίκηση ανέλαβε ο Δον Ιωάννης της Αυστρίας. Συνολικά, ο στόλος αριθμούσε 212 πλοία (γαλέρες και γαλεάσσες) και περίπου 28.000 στρατιώτες, μεταξύ των οποίων Ισπανοί, Γερμανοί, Κροάτες, Ιταλοί μισθοφόροι και Βενετοί. Στα τέλη Σεπτεμβρίου κατέπλευσε στην Κέρκυρα και στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Κόλπο της Ναυπάκτου. Απέναντί του βρέθηκε ο οθωμανικός στόλος με 222 γαλέρες και 56 γαλιότες, επανδρωμένος από περίπου 13.000 ναύτες και 34.000 στρατιώτες, υπό τον Καπουδάν Πασά Αλή.

Η μάχη υπήρξε σφοδρή. Οι Βενετοί διέσπασαν την οθωμανική αριστερή πτέρυγα, ενώ στο κέντρο οι ναυαρχίδες του Δον Ιωάννη και του Αλή συγκρούστηκαν σε μάχη εκ του συστάδην, με τον οθωμανό ναύαρχο να σκοτώνεται και τη ναυαρχίδα του να καταλαμβάνεται. Στη δεξιά πτέρυγα οι Οθωμανοί πίεσαν, όμως οι εφεδρείες των συμμάχων ανέτρεψαν την κατάσταση.

Η ναυμαχία έληξε με συντριπτική νίκη των συμμάχων. Οι Οθωμανοί έχασαν σχεδόν όλο τον στόλο τους, με περίπου 30.000 νεκρούς και 15.000 αιχμαλώτους, εκ των οποίων οι 1.500 ήταν Έλληνες των ελλαδικών και τουρκικών παραλίων, που υπηρετούσαν στον οθωμανικό στόλο και απελευθερώθηκαν. Μόλις 40 πλοία κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ οι σύμμαχοι έχασαν 15 πλοία και περίπου 8.000 άνδρες.

