Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Ισοπαλία με χαμόγελα για τους γηπεδούχους

Το ματς της Λιβαδειάς ήταν κομβικό για την προσπάθεια του Λεβαδειακού να διατηρήσει την 5η θέση και του Άρη να μειώσει την απόσταση για να σκαρφαλώσει αυτός εκεί. Το τελικό 1-1, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, αφήνει χαμόγελα μόνο στους γηπεδούχους. Οι οποίοι κράτησαν την απόσταση 6 βαθμών από τους «κίτρινους», ενώ παράλληλα δεν είδαν την απόστασή τους από Βόλο και ΟΦΗ να μειώνεται.

Η αναμέτρηση ήταν εξαιρετική στο γήπεδο της Βοιωτίας. Ο Άρης που του ακυρώθηκε γκολ για επιθετικό φάουλ, προηγήθηκε με τον Γκαρέ. Ο Λεβαδειακός ισοφάρισε στις αρχές του δευτέρου μέρους με τον Βέρμπιτς. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ιδιαίτερα άτυχοι καθώς είδαν τρεις φορές την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι σε προσπάθειές τους. Δοκάρι είχαν και οι γηπεδούχοι σε ψαλιδάκι του Μπάλτσι.

Έτσι η αναμέτρηση έληξε στο 1-1, με τον Λεβαδειακό να ανεβαίνει στους 22 βαθμούς και τον Άρη να μένει 8ος με 16.

Το ματς άρχισε με την πρώτη φάση να γίνεται γκολ, το οποίο όμως δε μέτρησε. Στο 8’ ο Ράτσιτς έκανε τη σέντρα, ο Μάγκνουσον λανθασμένα περίμενε πως η μπάλα θα καταλήξει άουτ, ο Καντεβέρε γύρισε και ο Γκαρέ στην κλειστή γωνία σκόραρε. Όμως η φάση εξετάστηκε από τον Παπαπέτρου μετά από υπόδειξη του VAR, καθώς ο Χόνγκλα είχε βρει με το χέρι τον Μπάλτσι στην αρχή της φάσης. Έτσι δόθηκε επιθετικό φάουλ και το τέρμα δε μέτρησε.

Το επικίνδυνο γύρισμα του Όζμπολτ στο 15’ «κόπηκε» σε κόρνερ, ενώ το σουτ του Πέρεθ τέσσερα λεπτά μετά, δεν ανησύχησε τον Λοντίγκιν που μπλόκαρε.

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 26’ για τους γηπεδούχους. Από κόρνερ ο Λιάγκας πήρε την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια με ψαλιδάκι ο Μπάλτσι έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 31’ το σκορ άνοιξε για τον Άρη. Ο Γιαννιώτας βρήκε τον Καντεβέρε εντός περιοχής, αυτός έκανε ωραία προσποίηση, γύρισε την μπάλα και ουσιαστικά έδωσε έτοιμο γκολ στον Γκαρέ που απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Πέντε λεπτά μετά το τέρμα του Άρη, ο Λεβαδειακός απείλησε με τον Μπάλτσι και έμεινε. Έγινε κάτοχος από βαθιά μπαλιά, κατέβασε με το στήθος και βγήκε απέναντι από τον Αθανασιάδη, τον πέρασε βγαίνοντας σε πλάγια θέση και πλάσαρε άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι στο 37’ βρέθηκαν πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ. Από λάθος του Τσόκαϊ ο Τεχέιρο βρήκε τον Πέρεθ σε πλάγια θέση εντός περιοχής, αυτός πλάσαρε πάνω στην έξοδο του Λοντίγκιν κι έστειλε την μπάλα στο απέναντι δοκάρι.

Ο Τσάπρας βρήκε ωραία τον Παλάσιος, με τον Αργεντινό να κάνει το γύρισμα προς τον Όζμπολτ, αλλά ο Σούντγκρεν με προβολή έδιωξε σε κόρνερ (43’). Στο τέταρτο λεπτό του έξτρα χρόνου, ο Άρης βρέθηκε ξανά πολύ κοντά στο γκολ. Ο Καντεβέρε σούταρε με την μπάλα να κοντράρει, πήρε ύψος και ο ίδιος παίκτης με κεφαλιά την έστειλε στο δοκάρι. Έτσι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο 0-1, με γκολ ακυρωμένο και δύο δοκάρια για τους Θεσσαλονικείς, ενώ δοκάρι είχαν και οι γηπεδούχοι.

Το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου μέρους, είχε κυρίως προσπάθειες των γηπεδούχων για να γίνουν απειλητικοί. Με τον Άρη να αφήνει χώρο. Κινούμενος κυρίως από αριστερά προσπαθούσε να γίνει απειλητικός ο Λεβαδειακός.

Η ομάδα της Βοιωτίας επιβραβεύτηκε για την επιθετικότητά της στο 58’. Από προσπάθεια για διώξιμο της ομάδας του Άρη, η μπάλα έφτασε στον Τσάπρα. Αυτός μπήκε στην περιοχή από δεξιά, έκανε το γύρισμα και ο Βέρμπιτς με προβολή σκόραρε για το 1-1!

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 69’ για να φέρουν το ματς… τούμπα. Με εκπληκτική εναλλαγή της μπάλας, ο Όζμπολτ έβγαλε τον Λαγιούς τετ α τετ από πλάγια θέση, με τον τελευταίο να πλασάρει άουτ πάνω στην έξοδο του Αθανασιάδη.

Το ματς έφτασε στο 80’ για να γίνει απειλητικός ο Άρης. Από λάθος του Τσιβελεκίδη ο Κουαμέ έγινε κάτοχος και έφυγε απέναντι στον Λοντίγκιν μπαίνοντας από δεξιά στην περιοχή. Όμως ο επιθετικός των φιλοξενούμενων καθυστέρησε με αποτέλεσμα να μην κάνει ούτε τελική καθώς τον πρόλαβαν δύο αντίπαλοι.

Οι Θεσσαλονικείς στάθηκαν για ακόμη μια φορά άτυχοι στο 87’. Από διώξιμο της μπάλας, αυτή στρώθηκε στον Μπουσαϊντ στα όρια της περιοχής, «ζύγισε» το πόδι του και σούταρε, τραντάζοντας το δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν. Το τρίτο για τον Άρη στο ματς.

Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και το 1-1 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Κωστή – Καντεβέρε, Μεντίλ, Φαμπιάνο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (66’ Τσιβελεκίδης), Κωστή (77’ Λαμαράνα), Τσοκάι, Μπάλτσι (66’ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (77’ Συμελίδης), Όζμπολτ (87’ Οζέγκοβιτς).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Μεντίλ, Ράτσιτς (66’ Γένσεν), Σονκό, Καντεβέρε (83’ Μορόν), Πέρεθ, Χόνγκλα (83’ Μπουσαϊντ), Γκαρέ (77’ Κουαμέ), Γιαννιώτας (66’ Δώνης).