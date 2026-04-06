ΑΕΚ: «Τρέλα» στους φιλάθλους της, εξάντλησαν τα εισιτήρια για το ματς με Ολυμπιακό

Η νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο και το +5 που απολαμβάνει η ΑΕΚ από τους «ερυθρόλευκους» και τον ΠΑΟΚ, έχει φέρει ενθουσιασμό στον κόσμο της. Και μεγάλη προσμονή για να συνεχίσει έτσι η ομάδα τους, φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση του τίτλου.

Ενδεικτικό του ενθουσιασμού, είναι πως… εξαφάνισαν οι φίλαθλοι των «κιτρινόμαυρων» τα εισιτήρια για το εντός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό. Κάτι που ακόμη δεν έχει συμβεί για τα «μαγικά χαρτάκια» των αγώνων με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και για τον ευρωπαϊκό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί μέσα Μαϊου, με τους φιλάθλους της ΑΕΚ να είναι πεπεισμένοι πως τότε θα κάνουν φιέστα τίτλου στην έδρα τους.