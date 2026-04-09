LIVE Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Η «ταυρομαχία» της Μαδρίτης για τους «8» του Conference League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ, για τα προημιτελικά του Conference League.

Η πιο μεγάλη ευρωπαϊκή ώρα (μέχρι την επόμενη) είναι τώρα για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει (19:45) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στον πρώτο αγώνα για τους «8» της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» γίνονται η πρώτη ελληνική ομάδα με συμμετοχή σε προημιτελική φάση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είναι όμως η πρώτη φορά τον 21ο αιώνα που βρίσκονται στους «8», καθώς η προηγούμενη ήταν πριν από 28 χρόνια!

To 1998, η ΑΕΚ είχε βρεθεί μια… ανάσα από τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων, αλλά ο Ντέμης Νικολαΐδης είδε το «άτσαλο» πλασέ του να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή από αμυντικό της Λοκομοτίβ Μόσχας στο 90’.

Η «Ένωση» θέλει, αυτή τη φορά, να μην κλωτσήσει μακριά την ευκαιρία και να προκριθεί στα ημιτελικά, εκεί όπου έχει βρεθεί μόλις μια φορά στην ιστορία της. Ήταν το μακρινό 1977 όταν έπαιξε με τη Γιουβέντους στους ημιτελικούς του κυπέλλου UEFA, έχοντας αποκλείσει νωρίτερα στα πέναλτι την αγγλική Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ευελπιστεί ότι θα αποκλείσει την ομάδα - σύμβολο της Ισπανίας, Ράγιο Βαγιεκάνο και θα βρεθεί ξανά μια… ανάσα από έναν ευρωπαϊκό τελικό. Για να τα καταφέρει, βέβαια, θα πρέπει να «ξορκίσει» την… κατάρα που έχει η ομάδα κόντρα σε ισπανικούς συλλόγους, καθώς σε νοκ άουτ δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει αντίπαλο από την ιβηρική χώρα.

Η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει ισπανική ομάδα για πρώτη φορά από το 2008, έχει μόλις δύο νίκες σε 18 αγώνες απέναντι σε συλλόγους της La Liga (5 ισοπαλίες, 11 ήττες), ενώ παραμένει χωρίς νίκη στα τελευταία 15 ματς (5 ισοπαλίες, 10 ήττες). Τελευταία της επιτυχία ήταν το 1-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο το 1988/89, όπου είχε αποκλειστεί με συνολικό σκορ 2-1.

Στο Βαγιέκας, η «Ένωση» θέλει να σπάσει και την αρνητική παράδοση που έχει στην Ισπανία, όπου δεν έχει καταφέρει να νικήσει (2 ισοπαλίες και 7 ήττες), έχοντας σκοράρει μόλις σε δύο από τα εννέα παιχνίδια. Μάλιστα, μετρά τέσσερις διαδοχικές ήττες, με πιο πρόσφατη το 0-3 από τη Χετάφε το 2007/08.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

