Premier League: Τεράστια νίκη η Μάντσεστερ Σίτι επί της Άρσεναλ και... φωτιά στην κορυφή!

Η ομάδα του Μάντσεστερ επικράτησε στο ντέρμπι του Αγγλικού πρωταθλήματος (2-1) με γκολ των Τσερκί και Χάαλαντ, μείωσε στους 3 βαθμούς τη διαφορά και έχει ματς λιγότερο – Ο Χάβερτζ το γκολ των «κανονιέρηδων» που είχαν δύο δοκάρια.

Λευτέρης Μπακολιάς

Η Μάντσεστερ Σίτι του Γκουαρντιόλα, έχει μάθει καλά τον πρωταθλητισμό. Ακόμη κι αν βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο μέσα στη σεζόν, κατάφερε ξανά να φέρει την κατάσταση στα μέτρα της. Οι «πολίτες» δεν έχασαν την ευκαιρία που τους δόθηκε και με το 2-1 επί της Άρσεναλ, βάζουν «φωτιά» στην κορυφή της Premier League.

Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Μάντσεστερ μείωσε την απόσταση από τους πρωτοπόρους «κανονιέρηδες» στους 3 βαθμούς, έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο. Το οποίο αν πάρουν, θα είναι στην ισοβαθμία με την ομάδα του Αρτέτα.

Η αναμέτρηση ήταν πραγματικό ντέρμπι και ανοιχτή σε κάθε αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Τσερκί στο 16’. Όμως στην αμέσως επόμενη φάση ένα λάθος του Ντοναρούμα έδωσε την ευκαιρία στην Άρσεναλ να «απαντήσει» άμεσα με τον Χάβερτζ.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας κόντρα στον σκόρερ των «κανονιέρηδων» αντέδρασε άψογα στο 59’ γλιτώνοντας σχεδόν σίγουρο γκολ. Δύο λεπτά μετά ο Έζε είχε δοκάρι, με την Άρσεναλ να μην κατορθώνει να προηγηθεί.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ όμως, δεν γινόταν να μείνει… σιωπηλός στο μεγάλο ντέρμπι. Στο 65’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν και δεύτερο δοκάρι στο 73’ σε κεφαλιά του Γκάμπριελ. Κάπου εκεί «έσβησε» το ματς και οδηγήθηκε ως την ολοκλήρωσή του χωρίς τη σπουδαία φάση. Με την Μάντσεστερ Σίτι να «κλειδώνει» την τεράστια νίκη.

PREMIER LEAGUE – 33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0
  • Λιντς-Γουλβς 3-0

(18' Τζάστιν, 20' Οκαφόρ, 90'+ Κάλβερτ/Λιούιν)

  • Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2

(68' Οσούλα-32' Ταβερνίερ, 85' Τρουφέ)

  • Τότεναμ-Μπράιτον 2-2

(39' Πόρο, 77' Σίμονς - 45'+3 Μιτόμα, 90+5’ Ρούτερ)

  • Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1

(43' Κούνια)

  • Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3

(2', 36' Γουότκινς, 46' Ρότζερς, 90'+ Εϊμπραχαμ-9' Ριγκ, 86' Χιούμ, 87' Ισιντορ))

  • Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2

(54' Μπέτο-29' Σαλάχ, 90'+ Φαν Ντάικ)

  • Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1

(62', 69', 77' Γκιμπς/Γουάιτ, 90'+ Ζεσούς-45+ Φλέμινγκ)

  • Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1

(16' Τσερκί, 65' Χάαλαντ-18' Χάβερτζ)

  • Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 20/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Άρσεναλ 70
  2. Μάντσεστερ Σίτι 67 -32αγ.
  3. Μάντσεστερ Γ. 58
  4. Άστον Βίλα 58
  5. Λίβερπουλ 55
  6. Τσέλσι 48
  7. Μπρέντφορντ 48
  8. Μπόρνμουθ 48
  9. Έβερτον 47
  10. Μπράιτον 47
  11. Σάντερλαντ 46
  12. Φούλαμ 45
  13. Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.
  14. Νιούκαστλ 42
  15. Λιντς 39
  16. Νότιγχαμ Φόρεστ 36
  17. Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.
  18. Τότεναμ 31
  19. Μπέρνλι 20
  20. Γουλβς 17
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αντιδρούν οι οικογένειες των θυμάτων στο ενδεχόμενο αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-1: Σκοράρει ο Ζέλσον από απίθανη γκάφα του Γεντβάι

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι να κάνετε για τυχόν τροποποιήσεις

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών | Όσα είπε ο Νίκολιτς για Γιόβιτς, Μάνταλου και Πενράις

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Στην τρίτη θέση των χειρότερων πόλεων της Ευρώπης για οδήγηση η Αθήνα

21:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή είναι η νέα πινακίδα σήμανσης που μπαίνει στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους - Τι σημαίνει

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Η ΑΕΚ έφτασε σε αυτό το σημείο στην καλύτερη κατάσταση, ενώ εμείς όχι»

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της!

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λιοσίων: Ξεσπά η μητέρα της 16χρονης - «Θέλω να γίνει το παιδί μου καλά»

20:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ηράκλειο Κρήτης τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης - Θα μιλήσει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

20:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Τεράστια νίκη η Μάντσεστερ Σίτι επί της Άρσεναλ και... φωτιά στην κορυφή!

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Καρέ-καρέ το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 64χρονο

20:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ακαδημία βιαστών»: Αντάλλασσαν πληροφορίες για το πώς να ναρκώσουν και να βιάσουν τις συζύγους τους - Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτων

20:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Όχι» από Ιράν στις διαπραγματεύσεις - «Θα ανατιναχτεί ολόκληρο», λέει ο Τραμπ

20:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά σε χιλιάδες συνταξιούχους άνω των 15.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Με εμφάνιση… Πρωταθλήτριας έκανε πάρτι τίτλου!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιθιοπίδα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-1: Σκοράρει ο Ζέλσον από απίθανη γκάφα του Γεντβάι

21:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή είναι η νέα πινακίδα σήμανσης που μπαίνει στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους - Τι σημαίνει

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Καρέ-καρέ το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 64χρονο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται - Τι ισχύει φέτος

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στη Λουιζιάνα: 8 παιδιά νεκρά μετά από ενδοοικογενειακή διαμάχη

18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση από το ECMWF για βροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η αλλαγή

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

20:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ακαδημία βιαστών»: Αντάλλασσαν πληροφορίες για το πώς να ναρκώσουν και να βιάσουν τις συζύγους τους - Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτων

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νεμέα: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

19:42WHAT THE FACT

Τα όνειρα που δείχνουν ότι πλησιάζει ο θάνατος: Ασθενείς αποκάλυψαν τι είδαν πριν πεθάνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ