Μουντιάλ 2026: Η συνήθεια που έγινε λατρεία, ο Μέσι άνοιξε το σκορ! (Video)
Στο 29ο λεπτό του αγώνα με το Πράσινο Ακρωτήριο, ο αρχηγός της Αργεντινής πήρε την μπάλα από τον Λισάντρο Μαρτίνες και έκανε… τα δικά του.
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Δείτε το πανέμορφο στοπάρισμα και το πλασέ του «πούλγκα» για το 1-0:
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