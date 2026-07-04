Μουντιάλ 2026: Η συνήθεια που έγινε λατρεία, ο Μέσι άνοιξε το σκορ! (Video)

Στο 29ο λεπτό του αγώνα με το Πράσινο Ακρωτήριο, ο αρχηγός της Αργεντινής πήρε την μπάλα από τον Λισάντρο Μαρτίνες και έκανε… τα δικά του. 

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Μουντιάλ 2026: Η συνήθεια που έγινε λατρεία, ο Μέσι άνοιξε το σκορ! (Video)
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