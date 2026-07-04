Μουντιάλ 2026: Λύτρωση στην παράταση για την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι!

Το εκπληκτικό Πράσινο Ακρωτήριο ισοφάρισε δύο φορές την Αργεντινή, την προβλημάτισε όσο δεν πάει, αλλά το «χρυσό» γκολ του Κούτι Ρομέρο στην παράταση διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και έστειλε την παρέα του Μέσι στους «16».

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Λύτρωση στην παράταση για την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι!
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Το… χάρο με τα μάτια της είδε η Αργεντινή, σε ένα ματς που φάνταζε εύκολη υπόθεση. Το εκπληκτικό Πράσινο Ακρωτήριο κέρδισε το χειροκρότημα απόλυτα δίκαια. Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια πήρε την πρόκριση με την «ψυχή στο στόμα», νικώντας 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε στο 1-1.

Οι Αφρικανοί με άριστη ανασταλτική λειτουργία, κράτησαν τους λατινοαμερικάνους μακριά απ’ τον καλό τους εαυτό. Η διαφορά ποιότητας προφανώς ήταν εμφανής, αλλά όποτε χρειάστηκε, η τακτική και ο εκπληκτικός Βοζίνια κράτησε όρθιους τους «μπλε καρχαρίες».

Η «αλμπισελέστε» είναι σαφές πως υποτίμησε το ματς. Προηγήθηκε με τον Μέσι, αλλά ισοφαρίστηκε με τον γκολ του Ντερόι Ντουάρτε. Το 1-1 έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο ο Λισάντρο Μαρτίνες έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του Σκαλόνι, αλλά ξανά το Πράσινο Ακρωτήριο ισοφάρισε με τον Λόπες Καμπράλ. Τελικά 9 λεπτά πριν τα 120’, μια κεφαλιά του Ρομέρο που βρήκε και στον Μπόρζες, διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Λυτρώνοντας την «αλμπισελέστε» από το να παίξει την τύχη της στα πέναλτι.

Πλέον, η Αργεντινή έχει μπροστά της το ματς των «16» με την Αίγυπτο. Αυτό θα διεξαχθεί στην Ατλάντα την Τρίτη 7/7 στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με το Πράσινο Ακρωτήριο να έχει εξαιρετική τακτική προσέγγιση. Για να μην δώσει χώρους και ευκαιρίες στην Αργεντινή. Οι Αφρικανοί παίζοντας με ενέργεια και συνέπεια, ανάγκασαν την «αλμπισελέστε» στο να κάνει την πρώτη της ουσιαστική τελική στο 15’, όταν ο Μέσι μπήκε στην περιοχή και σούταρε άουτ.

Ο αρχηγός της Αργεντινής στο 18’ με απ’ ευθείας φάουλ και στο 19’ μετά από πάσα του Μολίνα, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βοζίνια.

Τελικά ο βραχύσωμος σούπερ σταρ, χρειάστηκε 29 λεπτά για να βγει εκείνος νικητής απέναντι στον Βοζίνια. Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε εξαιρετική πάσα, ο Μέσι κατέβασε άψογα την μπάλα και δεν γινόταν να αστοχήσει αυτή τη φορά για το 1-0!

Λίγο πριν τη συμπλήρωση των 45 λεπτών, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το σουτ και ο Βοζίνια έδιωξε.

Στο δεύτερο μέρος το Πράσινο Ακρωτήριο πήρε περισσότερο θάρρος. Στο 54’ μάλιστα, είχε καλό σουτ με τον Ντερόι Ντουάρτε, που ανάγκασε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες σε επέμβαση.

Αφού… έστειλαν μηνύματα οι Αφρικανοί, τιμώρησαν τη χαλαρότητα της Αργεντινής στο 59’. Ο Ρίαν Μέντες από δεξιά βρήκε ωραία τον Ντερόι Ντουάρτε σε πλάγια θέση εντός περιοχής κι αυτός με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Εμιλιάνο Μαρτίνες για το 1-1!

Η «αλμπισελέστε» αμέσως πήρε τα ηνία του ματς και στο 63’ έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Μέσι κινήθηκε ωραία και βγήκε τετ α τετ με τον Βοζίνια, αλλά ο τερματοφύλακας των Αφρικανών βγήκε νικητής με εντυπωσιακή επέμβαση.

Παρά την πίεση οι ευκαιρίες δεν ήταν πολλές για τους λατινοαμερικάνους. Ο Μέσι στο 72’ εκτέλεσε φάουλ σε πολύ καλή θέση και ο Βοζίνια με εκπληκτική επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Μέσι στο 81’ βρήκε τον Μολίνα, αυτός έκανε το γύρισμα που πέρασε απ’ τον Βοζίνια και πριν η μπάλα φτάσει στον Φερνάντες, ο Πίκο Λόπες έσωσε την ομάδα του διώχνοντας σε κόρνερ.

Η ομάδα του Σκαλόνι… κατασκήνωσε στην περιοχή των Αφρικανών στα τελευταία λεπτά. Στο 89’ υπήρξε ένα χέρι, χωρίς να δίνεται πέναλτι για την «αλμπισελέστε».

Ο Παρέδες σούταρε στο 90+2’ με τον Βοζίνια να μπλοκάρει. Τρία λεπτά μετά, ο Μέσι με απ’ ευθείας φάουλ από εξαιρετική θέση, είδε ξανά τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου να αποκρούει!

Οι προσπάθειες της Αργεντινής δεν έφεραν αποτέλεσμα. Οι Αφρικανοί με την άριστη ανασταλτική τακτική τους… βραχυκύκλωσαν την «αλμπισελέστε», ενώ είχαν ως ήρωα τον Βοζίνια. Έτσι πήγαν το ματς στην παράταση.

Με την έναρξη της παράτασης, η Αργεντινή κατάφερε να πετύχει αυτό που έψαχνε τόσο πολύ. Το δεύτερο γκολ. Ο Μέσι εκτέλεσε κόρνερ, ο ΜακΆλιστερ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Λισάντρο Μαρτίνες στο δεύτερο δοκάρι, με τον αμυντικό της «αλμπισελέστε» να στοπάρει και με έναν «κεραυνό» να νικά τον Βοζίνια για το 2-1!

Το Πράσινο Ακρωτήριο, όμως, δεν παραδόθηκε! Στο 103’ ο Λόπες Καμπράλ πήρε την μπάλα αριστερά. Κινήθηκε προς την περιοχή και με ένα εκπληκτικό φαλτσαριστό δεξί σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2!

Ο Μέσι σε πλεονεκτική θέση για σουτ στο 105+1’, το επιχείρησε αλλά είδε τον Βοζίνια να τον σταματά ξανά. Ο Νίκο Γκονζάλες στο 111’ έκανε ωραίο σλάλομ, αλλά πριν σουτάρει τον έκοψαν σε κόρνερ.

Από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μέσι (111’), ο Ρομέρο σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη γωνία του Βοζίνια για το 3-2!

Ο Λόπες Καμπράλ στο 116’ εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ από πλάγια θέση, με τον Μαρτίνες να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 119’ οι «μπλε καρχαρίες» απείλησαν ξανά με τον τερματοφύλακα της Αργεντινής να διώχνει τελευταία στιγμή σε κόρνερ.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το εκπληκτικό αυτό ματς που έστειλε την Αργεντινή στους «16» και το Πράσινο Ακρωτήριο στα ύψη της εκτίμησης των φιλάθλων.

Διαιτητής: Ντρου Φίσερ

Κίτρινες: 115’ Μοντιέλ - 68’ Λενίνι

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (104’ Μοντιέλ), Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Μεδίνα (85’ λ.τρ. Ταλιαφίκο), ΜακΆλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Ντε Πολ (84’ Παρέδες), Αλμάδα (64’ Ν. Γκονζάλες), Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες (63’ Άλβαρες)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ (Μπουμπίστα): Βοζίνια, Μορέιρα, Πίκο, Ντίνεϊ, Λ. Καμπράλ (80’ Βαρέλα), Λενίνι (100’ Μπεντσιμόλ), Μέντες (80’ Γουίλι Σεμέδο), Ντερόι Ντουάρτε (100’ Γιανίκ Σεμέδο), Λάρος Ντουάρτε (67’ Μοντέιρο), Τ. Καμπράλ, Ντα Κόστα (67’ Λιβραμέντο).

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