Ντε Γκραάφσαπ - ΑΕΚ 1-2: Νίκη με Βάργκα και Ζούμπκοφ για την «Ένωση»

Πρώτο δείγμα θετικό για την Πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ στη νέα σεζόν, με την «Ένωση» να επικρατεί με 2-1 της Ντε Γκραάφσαπ σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία.

Newsbomb

Ντε Γκραάφσαπ - ΑΕΚ 1-2: Νίκη με Βάργκα και Ζούμπκοφ για την «Ένωση»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Με το δεξί μπήκε η ΑΕΚ στον κύκλο των φιλικών της αναμετρήσεων στην Ολλανδία, επικρατώντας 2-1 της Ντε Γκράαφσαπ στο Άπελντορν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά σχήματα σε κάθε 45λεπτο, ενώ άφησε εκτός προληπτικά τους Στρακόσια, Γιόβιτς, Λιούμπιτσιτς, Καραργύρη, καθώς και τον Ζίνι που ένιωσε ενα μικρό σφίξιμο στην προθέρμανση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η «Ένωση» παρουσίασε σαφώς καλύτερο πρόσωπο στην επανάληψη, βγάζοντας περισσότερες συνεργασίες και φάσεις στα αντίπαλα καρέ.

Τα βλέμματα στράφηκα δικαιολογημένα στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, με τους Κάαν Κάιρινεν και Ολεξάντρ Ζούμπκοφ να πραγματοποιούν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους. Ο Ουκρανός εξτρέμ, βρήκε μάλιστα και δίχτυα, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του και αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Επόμενο τεστ για την ομάδα του Νίκολιτς είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη (15/7, 20:00) απέναντι στη Φίτεσε.

Το ματς

Η Ντε Γκράαφσαπ ήταν εκείνη που απείλησε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει στο 5' την μακρινή προσπάθεια του Μέερσταντ. Στο 8' το δυνατό σουτ που επιχείρησε ο Μάνταλος μετά από κόρνερ του Κάιρινεν κόντραρε στα σώματα και απομακρύνθηκε.

Στο 12' ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για την Ένωση, με την μπαλιά του Μάνταλου να βρίσκει τον Γκεοργκίεφ και την κεφαλιά του Βούλγαρου να περνάει λίγο πάνω από το δοκάρια του Γιόνκερς. Πέντε λεπτά αργότερα ο Γκατσίνοβιτς από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση αστόχησε, με την ευκαιρία να περνάει ανεκμετάλλευτη.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν σταμάτησαν εκεί, με τον Βάργκα να μην μπορεί να βρεθεί στην πορεία της μπάλας μετά από φαρμακερή παράλληλη σέντρα του Ρότα στο 30'. Στο 38' η ΑΕΚ πήρε κεφάλι στο σκορ, με τον Ούγγρο επιθετικό να στέλνει με καρφωτή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου.

Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, η «Ένωση» διπλασίασε τα τέρματά της, με Κοϊτά και Ζούμπκοφ να κάνουν εξαιρετικά το 1-2 μέσα στην περιοχή των Ολλανδών και τον τελευταίο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως ο Μπαλαμώτης, ο Χριστακόπουλος και ο Ψυρόπουλος.

Οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι και συγκεκριμένα στο 54', το ωραίο πλασέ του Καλοσκάμη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιόνκερς, με την ΑΕΚ να χάνει μεγάλη ευκαιρία με το ξεκίνημα της επανάληψης.

Στο 63' η ΑΕΚ είχε ακόμη μια καλή στιγμή, με τον Πήλιο να πιάνει το γεμάτο σουτ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πήρε περίεργα φάλτσα και πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία.

Στο 77' η «Ένωση» σπατάλησε σπουδαία ευκαιρία για να σκοράρει, όταν ο Καλοσκάμης έκανε το γύρισμα από τα πλάγια, αλλά ο Κουτέσα, ολομόναχος στην καρδιά της περιοχής, δεν βρήκε στόχο.

Στο 80' η Ντε Γκραάφσαπ κατάφερε να μειώσει σε 1-2, με τον Μαμπό να νικάει την άμυνα της ΑΕΚ στον αέρα και να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμενος και την κακή έξοδο του Μπαλαμώτη.

Στο 90' η ΑΕΚ έχασε μοναδική ευκαιρία για ένα ακόμη τέρμα, όταν μετά από κεφαλιά του Βίντα μέσα από την περιοχή, ο Ρέλβας αστόχησε εξ επαφής. Η «Ένωση» κράτησε το υπέρ της σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας τη νίκη στο πρώτο της φιλικό τεστ προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους στο Άπελντορν.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Α' ημίχρονο: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Ρότα, Πενράις, Κάιρινεν, Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Βάργκα

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Β' ημίχρονο: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Ψυρόπουλος, Σαχαμπό, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα και Καλοσκάμης

Η ενδεκάδα της Ντε Γκράαφσαπ: Γιόνκερς, Παμπάι, Μπέσελινκ, Βάρμερνταμ, Μπολκ, Κανίντα, Σίμονς, Ντε Γιονγκ, Μέερσταντ, Γκραΐντσα και Έιζκεν.

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