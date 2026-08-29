Europa League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

Τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League έμαθε το βράδυ του Σαββάτου (29/08) ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν την πρεμιέρα τους στη διοργάνωση εντός έδρας κόντρα στη Γιαγκελόνια (16/09), ενώ θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στην Πορτογαλία κόντρα στην Τορεένσε στα τέλη του Γενάρη.

Το παιχνίδι των Πειραιωτών κόντρα στη Μίλαν θα γίνει την 5η αγωνιστική, με τους Ιταλούς να επισκέπτονται ξανά το «Γ. Καραϊσκάκης» έπειτα από 8 χρόνια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League