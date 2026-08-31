Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στη Super League για το «τριφύλλι» με δύσκολη αποστολή

Snapshot Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη Super League με δύσκολο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο Λεβαδειακός ψάχνει βαθμούς στην πρώτη εντός έδρας εμφάνιση μετά την ήττα στην Τούμπα και έχει πραγματοποιήσει πολλές αλλαγές στη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει προβλήματα φυσικής κατάστασης και απουσίες παικτών λόγω τραυματισμών και προπονητικών επιλογών.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια, δημιουργώντας ατμόσφαιρα σαν να παίζουν εντός έδρας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Λάμπρος Κατσώνης» στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports 2. Snapshot powered by AI

Τα ευρωπαϊκά προκριματικά, οι κληρώσεις, ανήκουν ήδη στο χθες. Με καθυστέρηση μιας αγωνιστικής – λόγω της αναβολής που ζήτησε – ο Παναθηναϊκός αρχίζει τις υποχρεώσεις του στη Super League. Με αγώνα δύσκολο και απαιτητικό, στην έδρα του Λεβαδειακού.

Οι δύο ομάδες με διαφορετικούς στόχους στη λίγκα φυσικά, αλλά με κοινή φιλοδοξία να έχουν τους τρεις βαθμούς στο τέλος της βραδιάς. Στο γήπεδο της πόλης της Βοιωτίας, όπου το «τριφύλλι» επικράτησε εύκολα την περασμένη σεζόν, κόντρα στον κανόνα που το θέλει να δυσκολεύεται σημαντικά.

Οι γηπεδούχοι του Ηλία Χαραλάμπους άρχισαν με βαριά ήττα το πρωτάθλημα στην Τούμπα. Κάνουν… ποδαρικό στην έδρα τους και αναζητούν βαθμό ή βαθμούς κόντρα σε ακόμη έναν «μεγάλο» αντίπαλο. Σε μια σεζόν που έτσι κι αλλιώς έχει απαιτήσεις, αλλά και πολλές αλλαγές για τον Λεβαδειακό.

H αποστολή των γηπεδούχων: Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Λαμαράνα, Σουτ, Κωστή, Νίκας, Εντιαγέ, Συμελίδης, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν και Οζέγκοβιτς.

Από την άλλη, ο Τζέικουμπ Νίστρουπ έχει να διαχειριστεί την έλλειψη ενέργειας. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε αγώνα με παράταση στην Τσεχία πριν τέσσερις μέρες. Ο Τσάπρας που αποκτήθηκε απ’ τον Λεβαδειακό, είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Όπως και ο Τσιριβέγια, ενώ με απόφαση του προπονητή δεν μπήκε στην αποστολή ο Ζαρουρί. Αντίθετα ντεμπούτο σε αυτή κάνουν οι Κάνγκουα και Λούζα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Στις εξέδρες θα είναι έντονο το Παναθηναϊκό στοιχείο. Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» έχουν ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια που ζήτησε δύο φορές η ομάδα τους και το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα «μαγικά χαρτάκια» για το ματς. Ουσιαστικά το «τριφύλλι» θα είναι σα να παίζει στην έδρα του, σε επίπεδο εξέδρας.

Η αναμέτρηση που «κλείνει την αυλαία» της 2ης αγωνιστικής, θα αρχίσει στο «Λάμπρος Κατσώνης» στις 19:30. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απ’ το Novasports 2.

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