Μαρκό - Κηφισιά 2-2: Έσωσε τον βαθμό με buzzer-beater του Αλεξόπουλου η ομάδα των Μεσογείων (videos)
Μαρκό και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Μαρκό προηγήθηκε με τον Σεμπά, όμως η Κηφισιά απάντησε με τον Θεοδωρίδη και ανέτρεψε το σκορ στο δεύτερο μέρος με τον Λίγδα. Η Μαρκό, ωστόσο, βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Αλεξόπουλο.
Μοιρασμένους βαθμούς πήραν Μαρκό και Κηφισιά, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η Μαρκό πήρε το προβάδισμα στο 15’ με γκολ του Σεμπά, ενώ η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με τα τέρματα των Θεοδωρίδη στο 19' και Λίγδα στο 52'. Η ομάδα των Μεσογείων κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Αλεξόπουλου.
Η εξέλιξη του αγώνα
Η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου πήρε πρώτη το προβάδισμα με τον Σεμπά στο 15ο λεπτό, μετά από εξαιρετική σέντρα του Μεντόσα.
Η Κηφισιά όμως αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε στο 19'. Ο Αποστολάκης με μία εκπληκτική κάθετη μπαλιά βρήκε τον Θεοδωρίδη και αυτός με συρτό διαγώνιο πλασέ νίκησε τον Έξαρχο.
Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Θεοδωρίδης δημιούργησε τη φάση και ο Λίγδας με πλασέ στην κίνηση έγραψε το 1-2.
Η Μαρκό προσπάθησε να απαντήσει και στο 68' κέρδισε πέναλτι για χέρι του Έμπο. Ο Ελ Αραμπί ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα, κρατώντας το προβάδισμα της Κηφισιάς.
Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και συνέχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση. Ο Αναγνωστόπουλος χρειάστηκε να επέμβει και στο 79', αποκρούοντας εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Μεντόσα.
Τελικά, η πίεση της Μαρκό απέφερε καρπούς στις καθυστερήσεις. Στο 94ο λεπτό, ο Αλεξόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μεντόσα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.
Μαρκό - Κηφισιά 2-2
Γκολ: 15' Σεμπά, 90+4' Αλεξόπουλος - 19' Θεοδωρίδης, 52' Λίγδας
Διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Κίτρινες: 68' Φατιόν - 21' Λίγδας, 76' Αντόνισε
Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσάκνης (86' Αλεξόπουλος), Καστάνιο, Σμάλης, Φατιόν, Μιλόγεβιτς (60' Κυριακίδης), Μεντόσα (86' Οικονομίδης), Μίλερ, Σεμπά, Ελ Αραμπί.
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Πολυκράτης (46' Καλοσκάμης), Πέτκοφ, Ζολιμπουά, Αποστολάκης, Έμπο (84' Δοϊρανλής), Γιάγκνε (62' Ρουκουνάκης), Λίγδας, Εμπουλά Θεοδωρίδης, Μπένι.