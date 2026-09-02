ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-4: Εύκολη πρεμιέρα για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με σκορ 4-0 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Γκονζάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα πέτυχαν τα γκολ των «ερυθρολεύκων». 

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ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-4: Εύκολη πρεμιέρα για τους Πειραιώτες
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3'
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Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό, όμως όταν πάτησε το… γκάζι ήταν καταιγιστικός. Η ΑΕΛ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 24’, όμως ο Κάρμο έδιωξε πάνω στη γραμμή και κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και μέσα σε διάστημα 32 λεπτών πέτυχε τέσσερα γκολ, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη. Γκονσάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα ήταν οι τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ, ενώ ο Βάσκος τεχνικός είχε την ευκαιρία να δώσει ανάσες σε αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο 20λεπτο πέρασε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με την ΑΕΛ να στέκεται καλά στον αγωνιστικό χώρο και τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Στο 24’ οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ. Έπειτα από γύρισμα του Αλμπάνη, ο Νοικοκυράκης βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε ουσιαστικά σε κενή εστία, όμως ο Πόποβιτς ήταν εκτός θέσης και ο Κάρμο πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός απάντησε. Ο Μαρτίνς έκανε ωραία ενέργεια από τα δεξιά και σέντραρε, με τον Γκονσάλες να πιάνει την κεφαλιά από κοντά, αλλά την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η πίεση των Πειραιωτών απέδωσε στο 35’. Ο Φορτούνης κυνήγησε μια φαινομενικά χαμένη μπάλα, πρόλαβε να τη διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου και με εξαιρετική σέντρα βρήκε τον Γκονσάλες. Ο Μεξικανός επιθετικός πήδηξε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Μελίσσα για το 0-1.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με πολύ μεγαλύτερη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο και στο 49’ διπλασίασε τα τέρματά του. Μετά από διαδοχικά γυρίσματα των Φορτούνη και Μαρτίνς, η άμυνα της ΑΕΛ δεν κατάφερε να απομακρύνει και η μπάλα στρώθηκε στον Γκουστάβο Σα, ο οποίος εκτέλεσε στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι για το 0-2.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Φίλης απείλησε με ένα εντυπωσιακό μακρινό σουτ, όμως ο Μελίσσας πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Γκονσάλες έστρωσε στον Μπρούνο και εκείνος με μονοκόμματο σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ για το 0-3.

Στο 59’ ο Μαρτίνς βρέθηκε απέναντι από τον Μελίσσα, όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ απέκρουσε το πλασέ του.

Το τέταρτο γκολ ήρθε στο 66’ και είχε και τη βοήθεια της τύχης. Ο Σα έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ρόκα, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από αριστερά. Μετά την κόντρα με τον Μελίσσα, η μπάλα βρήκε στο πόδι του και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-4.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να βρει το γκολ της τιμής στο 71’, με τον Καμπετσή να επιχειρεί μακρινό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται άνετα το προβάδισμά του και να πανηγυρίζει μια εμφατική νίκη.

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-4

Γκολ: Γκονσάλες (35’), Σα (49’), Μπρούνο (54’), Ρόκα (68’).

Κίτρινες κάρτες: Μπούσης (14'), Κουτσογούλας (21'), Τσελεπίδης (76').

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Σάκιτς, Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Μπούσης, Παπαγεωργίου, Τσινγκάρας, Αλμπάνης, Νοικοκυράκης, Ζτούπης, Νίτσος.

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Κουτσογούλας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης, Φρόιλερ, Σα, Μαρτίνς, Φορτούνης, Γκονζάλες.

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