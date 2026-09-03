Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο με… αέρα Ουναΐ

Το «τριφύλλι»… ρίχνεται στη «μάχη» του Κυπέλλου με αντίπαλο την ομάδα της Super League 2, με εξαιρετική ψυχολογία λόγω και της μεταγραφής του Μαροκινού. 

Newsroom

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο με… αέρα Ουναΐ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αρχίζει για Παναθηναϊκό και Νίκη Βόλου. Δύο ομάδες με διαφορετικό στάτους και στόχο στο θεσμό, αλλά κοινή «δίψα» στην αρχή των υποχρεώσεών τους. Το ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, όπου το «τριφύλλι» θέλει μια άνετη νίκη και η ομάδα της Μαγνησίας μια καλή παρουσία.

Ο ενθουσιασμός είναι ήδη στα ύψη, λόγω και της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ. Αναμένεται να υπάρχει κόσμος στις εξέδρες, ενώ εισιτήρια έχει πάρει και η φιλοξενούμενη ομάδα. Με την ιστορική Νίκη Βόλου να μην είναι μόνη της στη δύσκολη υποχρέωση που έχει.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί την πορεία τους στο Κύπελλο και να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί απέναντι στη θεσσαλική ομάδα. Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη νίκη με 2-0 επί του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα, ενώ μπροστά τους έχουν το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, η Νίκη Βόλου γνωρίζει ότι έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Η παρουσία στο ΟΑΚΑ απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους, αποτελεί μεγάλη πρόκληση, αλλά παράλληλα και ευκαιρία για την ομάδα του Βόλου.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έχει στη διάθεσή του, τον τραυματία Τσάπρα. Εκτός άφησε τον Καμαρά για να ξεκουραστεί. Η αποστολή του «τριφυλλιού»: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.

Για τη Νίκη Βόλου, ο Στέλιος Μαλεζάς επέλεξε την εξής αποστολή: Γκαραβέλης, Τσέλιος, Σάλτας, Πασαλίδης, Βαφέας, Πανικίδης, Κιβρακίδης, Αρίας, Ρινγκ, Μακρυγιάννης, Χάμοντ, Ομεονγκά, Έππας, Σαλαμούρας, Τσομπάνης, Τζίμας, Φερνάντεθ, Πολέτο, Ράιος, Καλαϊτσίδης, Παμλίδης, Μάντζης, Λουκίνας.

Ο αγώνας στο ΟΑΚΑ θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μεγάλο σχέδιο φορολογικών ελαφρύνσεων και τα μέτρα άνω των 2 δισ. ευρώ που προτείνει η ΕΛΑΣ

07:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Το σχολείο του αύριο: AI, τέχνη, STEM, ύλη - Όλες οι αλλαγές που εξετάζει το υπουργείο Παιδείας

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ΕΛΑΣ: Το «λεφτόδεντρο» του Τσίπρα και ο λογαριασμός των 13 δισ.

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Νέο μυστήριο με «αόρατο» βρέφος στις φωτογραφίες του ζευγαριού

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Δολοφόνησαν διάσημο μουσικό, την έγκυο σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά Ξυλοκοπούσαν την ανήλικη κόρη τους μέσα στο αυτοκίνητο

06:46LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: «Ο καλλιτέχνης παει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη;» - Η απάντηση στους επικριτές του

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Νικόλαος: Ηλεκτρονική απάτη... μαμούθ - «Άδειασαν» τα ταμεία του Δήμου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο με… αέρα Ουναΐ

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα

06:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Συμπληρωματικές εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει για λίγο ο καιρός – Με βροχές και τοπικές καταιγίδες η Πέμπτη σε αρκετές περιοχές

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Κατασχέθηκε ρωσικό πλοίο στο Σβάλμπαρντ μετά από αίτημα της ουκρανικής Naftogaz

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) – Δείτε τις 46 ειδικότητες

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Το El Niño δείχνει τα δόντια του – Δύο κυκλώνες κατηγορίας 4 και μία τροπική καταιγίδα στον Ειρηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει για λίγο ο καιρός – Με βροχές και τοπικές καταιγίδες η Πέμπτη σε αρκετές περιοχές

22:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η γυναίκα που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Δολοφόνησαν διάσημο μουσικό, την έγκυο σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά Ξυλοκοπούσαν την ανήλικη κόρη τους μέσα στο αυτοκίνητο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Νέο μυστήριο με «αόρατο» βρέφος στις φωτογραφίες του ζευγαριού

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατοι κλέφτες επιχείρησαν να εισβάλουν σε μονοκατοικία, ενώ οι ιδιοκτήτες έψηναν στην αυλή

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ρομά μπλόκαραν λεωφορείο και προπηλάκισαν οδηγό στην Ακτή Μιαούλη

16:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

06:46LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: «Ο καλλιτέχνης παει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη;» - Η απάντηση στους επικριτές του

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στους ναύτες

22:03LIFESTYLE

Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της - Το χιουμοριστικό σχόλιο του Γιάννη Τσιμιτσέλη

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Το El Niño δείχνει τα δόντια του – Δύο κυκλώνες κατηγορίας 4 και μία τροπική καταιγίδα στον Ειρηνικό

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ξανασμίγει με την κόρη της έπειτα από 62 χρόνια, αφού είχε αναγκαστεί να τη δώσει για υιοθεσία: «Δεν θα την αφήσω ποτέ ξανά»

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

19:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ