Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο με… αέρα Ουναΐ

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αρχίζει για Παναθηναϊκό και Νίκη Βόλου. Δύο ομάδες με διαφορετικό στάτους και στόχο στο θεσμό, αλλά κοινή «δίψα» στην αρχή των υποχρεώσεών τους. Το ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, όπου το «τριφύλλι» θέλει μια άνετη νίκη και η ομάδα της Μαγνησίας μια καλή παρουσία.

Ο ενθουσιασμός είναι ήδη στα ύψη, λόγω και της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ. Αναμένεται να υπάρχει κόσμος στις εξέδρες, ενώ εισιτήρια έχει πάρει και η φιλοξενούμενη ομάδα. Με την ιστορική Νίκη Βόλου να μην είναι μόνη της στη δύσκολη υποχρέωση που έχει.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί την πορεία τους στο Κύπελλο και να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί απέναντι στη θεσσαλική ομάδα. Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη νίκη με 2-0 επί του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα, ενώ μπροστά τους έχουν το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, η Νίκη Βόλου γνωρίζει ότι έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Η παρουσία στο ΟΑΚΑ απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους, αποτελεί μεγάλη πρόκληση, αλλά παράλληλα και ευκαιρία για την ομάδα του Βόλου.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έχει στη διάθεσή του, τον τραυματία Τσάπρα. Εκτός άφησε τον Καμαρά για να ξεκουραστεί. Η αποστολή του «τριφυλλιού»: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.

Για τη Νίκη Βόλου, ο Στέλιος Μαλεζάς επέλεξε την εξής αποστολή: Γκαραβέλης, Τσέλιος, Σάλτας, Πασαλίδης, Βαφέας, Πανικίδης, Κιβρακίδης, Αρίας, Ρινγκ, Μακρυγιάννης, Χάμοντ, Ομεονγκά, Έππας, Σαλαμούρας, Τσομπάνης, Τζίμας, Φερνάντεθ, Πολέτο, Ράιος, Καλαϊτσίδης, Παμλίδης, Μάντζης, Λουκίνας.

Ο αγώνας στο ΟΑΚΑ θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.