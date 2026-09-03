ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν υπό καταρρακτώδη βροχή

Σε ένα remake του περσινού τελικού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αναμέτρηση είχε ένταση, αρκετές ευκαιρίες, αλλά και μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε από νωρίς στο παιχνίδι με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του, έχοντας την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 11ο λεπτό επιχείρησε σουτ από καλή θέση, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ, ενώ στο 20’ δοκίμασε ξανά το πόδι του, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 27’ ο Ούγκρεσιτς ανέλαβε αυτή τη φορά ρόλο δημιουργού, βρίσκοντας τον Ζίβκοβιτς. Ο τελευταίος έκοψε προς τα μέσα και εκτέλεσε, όμως ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά και απέκρουσε. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μύθος απείλησε με κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο.

Στο 38ο λεπτό ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε σε αλλαγή λόγω τραυματισμού του Μπαπτίστ Σανταμαρία. Ο Σορετίρε πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, παίρνοντας πιο επιτελικό ρόλο, ενώ ο Ούγκρεσιτς μετακινήθηκε στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Σορετίρε κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Ο διαιτητής καταλόγισε επιθετικό φάουλ του Μύθου πάνω στον Χριστογεώργο, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου καθυστέρησε σημαντικά, καθώς στην ανάπαυλα οι καιρικές συνθήκες στην Τούμπα επιδεινώθηκαν δραματικά. Η καταρρακτώδης βροχή, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δημιούργησε έναν ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης βγήκε στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση, διαπιστώνοντας πως οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την άμεση συνέχιση του αγώνα. Ως εκ τούτου, οι δύο ομάδες επέστρεψαν προσωρινά στα αποδυτήρια.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, η βροχή κόπασε και οι συνθήκες βελτιώθηκαν, επιτρέποντας στους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά δυνατά και στο 50’ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Μύθος επιχείρησε σουτ, όμως ο Χριστογεώργος πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ είχε προηγουμένως απομακρύνει λανθασμένα την μπάλα, αλλά κατάφερε να διορθώσει άμεσα το λάθος του.

Ο Χριστογεώργος συνέχισε να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή για τους Κρητικούς. Στο 59’ σταμάτησε ξανά τον Μύθο, αποκρούοντας δύσκολα το δυνατό σουτ του νεαρού επιθετικού και κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή και έψαχνε με επιμονή το γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα. Ωστόσο, πέρα από την εξαιρετική παρουσία του Χριστογεώργου, οι γηπεδούχοι είχαν να αντιμετωπίσουν και τον πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, καθώς το νερό είχε κάνει δύσκολη την κυκλοφορία της μπάλας και επηρέαζε τις προσπάθειες των παικτών.

Ο ΟΦΗ παρέμενε συμπαγής και προσπαθούσε να κρατήσει το μηδέν, με τον ΠΑΟΚ να αυξάνει την πίεσή του όσο περνούσε η ώρα. Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων, ωστόσο, το πολυπόθητο γκολ δεν ήρθε.

Στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ έμεινε και με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Γκρεγκ Τέιλορ αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Αθανασίου, αφήνοντας την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα στο φινάλε.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον ΟΦΗ να φεύγει από την Τούμπα με έναν σημαντικό βαθμό και τον ΠΑΟΚ να μην καταφέρνει να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase.

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0

Κίτρινες κάρτες: Πούγγουρας 45’, Γκονθάλεθ 59', Χριστογεώργος 90'.

Κόκκινες κάρτες: Τέιλορ 96'.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία (Σορετίρε 48'), Ζίβκοβιτς (Χατσίδης 69'), Ούγκρεσιτς (Καμαρά 85'), Τάισον (Εντιαγέ 68'), Μύθου (Αλί 85').

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ (Αθανασίου 81'), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καινουργιάκης (Σιτμαλίδης 62'), Κανελλόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης (Ανδρούτσος 75'), Αΐτόρ (Ντίκμαν 80'), Κόντρο (Φούντας 75').