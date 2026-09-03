ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν υπό καταρρακτώδη βροχή

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να βρουν το γκολ, όμως δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους με την καταρρακτώδη βροχή να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα.

Newsroom

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν υπό καταρρακτώδη βροχή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα remake του περσινού τελικού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αναμέτρηση είχε ένταση, αρκετές ευκαιρίες, αλλά και μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε από νωρίς στο παιχνίδι με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του, έχοντας την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 11ο λεπτό επιχείρησε σουτ από καλή θέση, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ, ενώ στο 20’ δοκίμασε ξανά το πόδι του, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 27’ ο Ούγκρεσιτς ανέλαβε αυτή τη φορά ρόλο δημιουργού, βρίσκοντας τον Ζίβκοβιτς. Ο τελευταίος έκοψε προς τα μέσα και εκτέλεσε, όμως ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά και απέκρουσε. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μύθος απείλησε με κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο.

Στο 38ο λεπτό ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε σε αλλαγή λόγω τραυματισμού του Μπαπτίστ Σανταμαρία. Ο Σορετίρε πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, παίρνοντας πιο επιτελικό ρόλο, ενώ ο Ούγκρεσιτς μετακινήθηκε στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Σορετίρε κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Ο διαιτητής καταλόγισε επιθετικό φάουλ του Μύθου πάνω στον Χριστογεώργο, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου καθυστέρησε σημαντικά, καθώς στην ανάπαυλα οι καιρικές συνθήκες στην Τούμπα επιδεινώθηκαν δραματικά. Η καταρρακτώδης βροχή, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δημιούργησε έναν ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης βγήκε στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση, διαπιστώνοντας πως οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την άμεση συνέχιση του αγώνα. Ως εκ τούτου, οι δύο ομάδες επέστρεψαν προσωρινά στα αποδυτήρια.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, η βροχή κόπασε και οι συνθήκες βελτιώθηκαν, επιτρέποντας στους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά δυνατά και στο 50’ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Μύθος επιχείρησε σουτ, όμως ο Χριστογεώργος πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ είχε προηγουμένως απομακρύνει λανθασμένα την μπάλα, αλλά κατάφερε να διορθώσει άμεσα το λάθος του.

Ο Χριστογεώργος συνέχισε να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή για τους Κρητικούς. Στο 59’ σταμάτησε ξανά τον Μύθο, αποκρούοντας δύσκολα το δυνατό σουτ του νεαρού επιθετικού και κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή και έψαχνε με επιμονή το γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα. Ωστόσο, πέρα από την εξαιρετική παρουσία του Χριστογεώργου, οι γηπεδούχοι είχαν να αντιμετωπίσουν και τον πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, καθώς το νερό είχε κάνει δύσκολη την κυκλοφορία της μπάλας και επηρέαζε τις προσπάθειες των παικτών.

Ο ΟΦΗ παρέμενε συμπαγής και προσπαθούσε να κρατήσει το μηδέν, με τον ΠΑΟΚ να αυξάνει την πίεσή του όσο περνούσε η ώρα. Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων, ωστόσο, το πολυπόθητο γκολ δεν ήρθε.

Στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ έμεινε και με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Γκρεγκ Τέιλορ αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Αθανασίου, αφήνοντας την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα στο φινάλε.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον ΟΦΗ να φεύγει από την Τούμπα με έναν σημαντικό βαθμό και τον ΠΑΟΚ να μην καταφέρνει να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase.

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0

Κίτρινες κάρτες: Πούγγουρας 45’, Γκονθάλεθ 59', Χριστογεώργος 90'.

Κόκκινες κάρτες: Τέιλορ 96'.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία (Σορετίρε 48'), Ζίβκοβιτς (Χατσίδης 69'), Ούγκρεσιτς (Καμαρά 85'), Τάισον (Εντιαγέ 68'), Μύθου (Αλί 85').

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ (Αθανασίου 81'), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καινουργιάκης (Σιτμαλίδης 62'), Κανελλόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης (Ανδρούτσος 75'), Αΐτόρ (Ντίκμαν 80'), Κόντρο (Φούντας 75').

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν «δεν θα κρατήσουν πολύ»

00:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν υπό καταρρακτώδη βροχή

00:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ανακοινώθηκε για τέσσερα χρόνια από τον Παναθηναϊκό, ο Αζεντίν Ουναΐ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ανέκαμψαν οι βασικοί δείκτες – Κέρδη για Dow, S&P 500 και Nasdaq

23:59ΕΛΛΑΔΑ

20 πράξεις αγάπης για τον Νικήτα – Η συγκινητική πρωτοβουλία στη μνήμη του

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Ατύχημα κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού αεροσκάφους προκάλεσε μεγάλη διαρροή καυσίμων - Δείτε βίντεο

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Καζακστάν: Πρωτοβουλίες για ενίσχυση συνεργασίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης

23:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στον Μύτικα Βοιωτίας

23:32LIFESTYLE

Η Ευγενία Σαμαρά κολύμπησε δίπλα σε φαλαινοκαρχαρίες: «Δέος και ανατριχίλα και τρέλα» - Βίντεο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 82χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη: Προσωρινή διακοπή στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Καταπέλτης» η έκθεση του ιατροδικαστή - Έως και πέντε προθανάτιες μαχαιριές στο βρέφος

23:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιτωλοακαρνανία: Ώρες αγωνίας για 61χρονο που εξαφανίστηκε στο Χαλκιόπουλο - Έρευνες σε εξέλιξη

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκέψεις για 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σαββατοκύριακα

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί από επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας στα Στενά του Ορμούζ

23:07LIFESTYLE

Τιμ Κάρι: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Μάλτα: Αθώος ο επιχειρηματίας που κατηγορήθηκε ότι διοργάνωσε την δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Σινά

22:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσίπρας: «Χάσαμε τον λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου €13 δισ.» λένε πηγές του ΥΠΟΙΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

16:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Καταπέλτης» η έκθεση του ιατροδικαστή - Έως και πέντε προθανάτιες μαχαιριές στο βρέφος

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατοι κλέφτες επιχείρησαν να εισβάλουν σε μονοκατοικία, ενώ οι ιδιοκτήτες έψηναν στην αυλή

22:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η γυναίκα που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ρομά μπλόκαραν λεωφορείο και προπηλάκισαν οδηγό στην Ακτή Μιαούλη

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στους ναύτες

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη: Προσωρινή διακοπή στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

18:40LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τα πρώτα λόγια μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ «αποχαιρετά» Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: «Χαίρομαι που έφυγαν, δεν ήμουν ποτέ φαν τους»

22:03LIFESTYLE

Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της - Το χιουμοριστικό σχόλιο του Γιάννη Τσιμιτσέλη

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ηλεκτρικό ρεύμα: Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σταθερό τιμολόγιο 0,115 €/kWh - Κρατάμε τις τιμές χαμηλά

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

23:59ΕΛΛΑΔΑ

20 πράξεις αγάπης για τον Νικήτα – Η συγκινητική πρωτοβουλία στη μνήμη του

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ξανασμίγει με την κόρη της έπειτα από 62 χρόνια, αφού είχε αναγκαστεί να τη δώσει για υιοθεσία: «Δεν θα την αφήσω ποτέ ξανά»

19:50ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα να μας γνωρίσεις»: Το εντυπωσιακό βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμμετοχή τους στη ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ