Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0: Ο Ταμπόρδα έδωσε τη λύση σε ματς χωρίς ρυθμό (vids)

Ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με το «φτωχό», βάσει ευκαιριών, 1-0 τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε με πανέμορφη κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία ο Βιθέντε Ταμπόρδα στο 59’.

Πλέον οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την Τρίτη αγωνιστική της Super League την Κυριακή (6/9, 21:30).

Η ροή του αγώνα

Η Νίκη Βόλου μπήκε πιο επιθετικά στο παιχνίδι, με τον Τζίμα να πραγματοποιεί καλή κούρσα στο 3ο λεπτό και να δοκιμάζει το μακρινό σουτ, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα και στο 6' έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Κάτρης έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ραστόντερ, όμως ο Γκαραβέλης διάβασε σωστά τη φάση, βγήκε έγκαιρα από την εστία του και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ.

Οι «πράσινοι» πήραν σταδιακά τα ηνία, διατηρώντας την κατοχή και πιέζοντας ψηλά, την ώρα που οι Θεσσαλοί επέλεξαν να μην πάρουν μεγάλα ρίσκα.

Στο 8' ο Παναθηναϊκός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ντέσερς, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Μετά την παρέμβαση του VAR, καταλογίστηκε οφσάιντ στον Νιγηριανό επιθετικό και το 0-0 παρέμεινε.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να ψάχνει το γκολ. Στο 13' ο Πελίστρι έκανε όμορφη ενέργεια και τροφοδότησε τον Γιάγκουσιτς, με τον Γκαραβέλη να μπλοκάρει σταθερά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κυριακόπουλος δοκίμασε το πόδι του από μακριά, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Παναθηναϊκός είχε πλέον εγκατασταθεί έξω από την περιοχή της Νίκης Βόλου και αναζητούσε διαρκώς τρόπους για να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων. Στο 23' ο Κοντούρης επιχείρησε νέο μακρινό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από τα δοκάρια του Γκαραβέλη.

Οι «πράσινοι» έχασαν ακόμα μία καλή ευκαιρία στο 29’ όταν ο Ντέσερς πήρε την κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν, αλλά δεν βρήκε όπως ήθελε την μπάλα και την έστειλε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα ο Κάνγκουα δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, όμως ο πορτιέρε των Θεσσαλών μπλόκαρε άνετα. Ο χαφ του «τριφυλλιού» βρέθηκε μέσα στην περιοχή μετά την πάσα του Γιάγκουσιτς, αλλά και πάλι ο Γκαραβέλης ήταν σε ετοιμότητα στο 33’.

Τέσσερα λεπτά μετά πάλι ο ίδιος ποδοσφαιριστής έκανε προσπάθεια με δυνατό σουτ, το οποίο μπλόκαρε με τη δεύτερη ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Έπειτα από αρκετή ώρα η Νίκη Βόλου έβγαλε φάση με τον Μάντζη να σουτάρει και τον Πένια να μπλοκάρει σταθερά.

Το «τριφύλλι» πίεσε και πάλι, θέλοντας να διασπάσει την άμυνα της Νίκης Βόλου, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 50’ ο Πελίστρι έκανε ωραία ενέργεια, ωστόσο το σουτ του κατέληξε στον Γκαραβέλη.

Στο ίδιο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έχασαν τρομερή διπλή ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ στο ΟΑΚΑ! Ο Πένια απέκρουσε το διαγώνιο συρτό τελείωμα του Τζίμα και στην επαναφορά ο Μάντζης έκανε τη δύσκολη προβολή σχεδόν προ κενής εστίας από πλάγια θέση, αλλά έστειλε άουτ τη μπάλα.

Οι «πράσινοι» μετά την ευκαιρία των φιλοξενούμενων πήραν και πάλι τον έλεγχο του αγώνα και… πολιόρκησαν εκ νέου την άμυνα της Νίκης Βόλου. Στο 59’ ο Λιβάι Γκαρσία έβγαλε ωραία σέντρα στην «καρδιά» της περιοχής, με τον Ταμπόρδα να σηκώνεται πιο ψηλά από όλους και να ανοίγει το σκορ.

Δύο λεπτά αργότερα οι Θεσσαλοί θέλησαν να απαντήσουν, αλλά ο Πένια μπλόκαρε πολύ εύκολα την προσπάθεια του Μάντζη. Το «τριφύλλι» έφτασε κοντά και σε δεύτερο τέρμα στο 64’, όταν μετά από φάουλ η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Γκαραβέλη, όμως η κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Στον αντίποδα οι φιλοξενούμενοι έχασαν τρομερή ευκαιρία με τον Έππα στο 65’, όμως ο Ισπανός πορτιέρε των «πράσινων» έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ την μπάλα, ενώ εκείνη βρήκε και στο δοκάρι.

Το «τριφύλλι» έχασε τεράστια ευκαιρία στο 74', όταν ο Πελίστρι έκανε σέντρα, ο Ντέσερς έκανε την προβολή, αλλά ο ο Γκαραβέλης είπε «όχι».

Ο Λούζα έπειτα από ωραίο συνδυασμό των «πράσινων» στο 82' έκανε σουτ, το οποίο δεν ανησύχησε καθόλου τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στα επόμενα λεπτά η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κυκλοφορούσε την μπάλα με στόχο να πετύχει και δεύτερο γκολ, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη και οι «πράσινοι» εν τέλει επικράτησαν με 1-0 της θεσσαλικής ομάδας.

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0

Διαιτητής: Τσέτσιλας Κωνσταντίνος (Γρεβενών)

Κίτρινες: Κάτρης - Πασαλίδης.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Πάλμερ-Μπράουν (56’ Ντε Φράι), Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (75’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (56’ Λούζα), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς (46’ Ταμπόρδα), Ραστόντερ (46’ Λιβάι Γκαρσία), Ντέσερς.

Νίκη Βόλου (Στέλιος Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Πασαλίδης, Βαφέας, Μακρυγιάννης, Έππας (87’ Σαλαμούρας), Ομεονγκά, Ράιος (62’ Πανικίδης), Αρίας (62’ Παμλίδης), Τζίμας (75’ Φερνάντες), Μάντζης (62’ Λουκίνας).