Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0: Ο Ταμπόρδα έδωσε τη λύση σε ματς χωρίς ρυθμό (vids)

Το «τριφύλλι« άρχισε με το… δεξί την πορεία του στο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας της ομάδας που προέρχεται από τη Superbet League 2. 

Newsroom

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0: Ο Ταμπόρδα έδωσε τη λύση σε ματς χωρίς ρυθμό (vids)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με το «φτωχό», βάσει ευκαιριών, 1-0 τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε με πανέμορφη κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία ο Βιθέντε Ταμπόρδα στο 59’.

Πλέον οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την Τρίτη αγωνιστική της Super League την Κυριακή (6/9, 21:30).

Η ροή του αγώνα

Η Νίκη Βόλου μπήκε πιο επιθετικά στο παιχνίδι, με τον Τζίμα να πραγματοποιεί καλή κούρσα στο 3ο λεπτό και να δοκιμάζει το μακρινό σουτ, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα και στο 6' έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Κάτρης έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ραστόντερ, όμως ο Γκαραβέλης διάβασε σωστά τη φάση, βγήκε έγκαιρα από την εστία του και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ.

Οι «πράσινοι» πήραν σταδιακά τα ηνία, διατηρώντας την κατοχή και πιέζοντας ψηλά, την ώρα που οι Θεσσαλοί επέλεξαν να μην πάρουν μεγάλα ρίσκα.

Στο 8' ο Παναθηναϊκός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ντέσερς, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Μετά την παρέμβαση του VAR, καταλογίστηκε οφσάιντ στον Νιγηριανό επιθετικό και το 0-0 παρέμεινε.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να ψάχνει το γκολ. Στο 13' ο Πελίστρι έκανε όμορφη ενέργεια και τροφοδότησε τον Γιάγκουσιτς, με τον Γκαραβέλη να μπλοκάρει σταθερά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κυριακόπουλος δοκίμασε το πόδι του από μακριά, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Παναθηναϊκός είχε πλέον εγκατασταθεί έξω από την περιοχή της Νίκης Βόλου και αναζητούσε διαρκώς τρόπους για να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων. Στο 23' ο Κοντούρης επιχείρησε νέο μακρινό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από τα δοκάρια του Γκαραβέλη.

Οι «πράσινοι» έχασαν ακόμα μία καλή ευκαιρία στο 29’ όταν ο Ντέσερς πήρε την κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν, αλλά δεν βρήκε όπως ήθελε την μπάλα και την έστειλε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα ο Κάνγκουα δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, όμως ο πορτιέρε των Θεσσαλών μπλόκαρε άνετα. Ο χαφ του «τριφυλλιού» βρέθηκε μέσα στην περιοχή μετά την πάσα του Γιάγκουσιτς, αλλά και πάλι ο Γκαραβέλης ήταν σε ετοιμότητα στο 33’.

Τέσσερα λεπτά μετά πάλι ο ίδιος ποδοσφαιριστής έκανε προσπάθεια με δυνατό σουτ, το οποίο μπλόκαρε με τη δεύτερη ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Έπειτα από αρκετή ώρα η Νίκη Βόλου έβγαλε φάση με τον Μάντζη να σουτάρει και τον Πένια να μπλοκάρει σταθερά.

Το «τριφύλλι» πίεσε και πάλι, θέλοντας να διασπάσει την άμυνα της Νίκης Βόλου, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 50’ ο Πελίστρι έκανε ωραία ενέργεια, ωστόσο το σουτ του κατέληξε στον Γκαραβέλη.

Στο ίδιο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έχασαν τρομερή διπλή ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ στο ΟΑΚΑ! Ο Πένια απέκρουσε το διαγώνιο συρτό τελείωμα του Τζίμα και στην επαναφορά ο Μάντζης έκανε τη δύσκολη προβολή σχεδόν προ κενής εστίας από πλάγια θέση, αλλά έστειλε άουτ τη μπάλα.

Οι «πράσινοι» μετά την ευκαιρία των φιλοξενούμενων πήραν και πάλι τον έλεγχο του αγώνα και… πολιόρκησαν εκ νέου την άμυνα της Νίκης Βόλου. Στο 59’ ο Λιβάι Γκαρσία έβγαλε ωραία σέντρα στην «καρδιά» της περιοχής, με τον Ταμπόρδα να σηκώνεται πιο ψηλά από όλους και να ανοίγει το σκορ.

Δύο λεπτά αργότερα οι Θεσσαλοί θέλησαν να απαντήσουν, αλλά ο Πένια μπλόκαρε πολύ εύκολα την προσπάθεια του Μάντζη. Το «τριφύλλι» έφτασε κοντά και σε δεύτερο τέρμα στο 64’, όταν μετά από φάουλ η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Γκαραβέλη, όμως η κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Στον αντίποδα οι φιλοξενούμενοι έχασαν τρομερή ευκαιρία με τον Έππα στο 65’, όμως ο Ισπανός πορτιέρε των «πράσινων» έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ την μπάλα, ενώ εκείνη βρήκε και στο δοκάρι.

Το «τριφύλλι» έχασε τεράστια ευκαιρία στο 74', όταν ο Πελίστρι έκανε σέντρα, ο Ντέσερς έκανε την προβολή, αλλά ο ο Γκαραβέλης είπε «όχι».

Ο Λούζα έπειτα από ωραίο συνδυασμό των «πράσινων» στο 82' έκανε σουτ, το οποίο δεν ανησύχησε καθόλου τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στα επόμενα λεπτά η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κυκλοφορούσε την μπάλα με στόχο να πετύχει και δεύτερο γκολ, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη και οι «πράσινοι» εν τέλει επικράτησαν με 1-0 της θεσσαλικής ομάδας.

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0

Διαιτητής: Τσέτσιλας Κωνσταντίνος (Γρεβενών)

Κίτρινες: Κάτρης - Πασαλίδης.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Πάλμερ-Μπράουν (56’ Ντε Φράι), Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (75’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (56’ Λούζα), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς (46’ Ταμπόρδα), Ραστόντερ (46’ Λιβάι Γκαρσία), Ντέσερς.

Νίκη Βόλου (Στέλιος Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Πασαλίδης, Βαφέας, Μακρυγιάννης, Έππας (87’ Σαλαμούρας), Ομεονγκά, Ράιος (62’ Πανικίδης), Αρίας (62’ Παμλίδης), Τζίμας (75’ Φερνάντες), Μάντζης (62’ Λουκίνας).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Της πήραν τα κοσμήματα και τους πήρε στο κυνήγι

23:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το voucher - Πώς χρησιμοποιείται

23:45LIFESTYLE

Το πικάντικο αστείο της Τζένιφερ Άνιστον - Ο 50χρονος «γκουρού» που της έκλεψε την καρδιά

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Ο δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ αρνείται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 36χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, πετώντας την από οδογέφυρα και αυτοκτόνησε

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για εμπρησμό σε Ναύπλιο και Χαλκίδα - Το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονική απάτη στο Ηράκλειο: Άρπαξαν σχεδόν 20.000 ευρώ από λογαριασμό εταιρείας

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλίσσης Σοφίας: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και οδηγούσε για αρκετά μέτρα ανάποδα

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Volkswagen προχωρά το σχέδιο αναδιάρθρωσης: Θα περικόψει 50.000 θέσεις εργασίας

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Με αεροσκάφος της κυβέρνησης μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι η σορός του Ράτκο Μλάντιτς

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικός στρατός: «Πάγωμα» μη απαραίτητων ασκήσεων για εξοικονόμηση χρημάτων

23:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για αρπαγή και βιασμό της 15χρονης

23:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0: Ο Ταμπόρδα έδωσε τη λύση σε ματς χωρίς ρυθμό (vids)

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε

22:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηράκλειο: Ο πράσινος ήλιος του ΠΑΣΟΚ «φώτισε» τον νυχτερινό ουρανό με drones

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Εφικτή η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και αντλήσεις υδάτων λόγω έντονης βροχόπτωσης

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: 3 εκατ. λιγότεροι μετανάστες - Πρώτη φορά σε έναν αιώνα

22:29ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Ακόμη και ένα ποτό την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου από διάφορους τύπους καρκίνου

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για βιβλίο Β’ Δημοτικού: «Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα, ούτε γονέας 1 υπάρχει, ούτε γονέας 2»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (3/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6,2 εκατ. ευρώ

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τα μπουρίνια επιστρέφει το καλοκαίρι - Σαββατοκύριακο με ζέστη και λιακάδα

20:02LIFESTYLE

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος μηνύει την παραγωγή και αξιώνει $100 εκατ. μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

21:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Δήμο Αρχανών στην Κρήτη: Αυτοκτόνησε δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ;

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βιολογικά παιδιά του 43χρονου η 15χρονη έγκυος, το 12χρονο αγόρι και το νεκρό βρέφος – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπήρχε κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού την ώρα του φονικού - Γιατί δεν κατέγραψε τίποτα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και αντλήσεις υδάτων λόγω έντονης βροχόπτωσης

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

«Γελοιότητες»: Η δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας διαψεύδει τις καταγγελίες ότι είχε αρουραίους στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον 71χρονο σέρφερ ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στις Γούβες

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:10ΕΛΛΑΔΑ

«Την είχε πάνω από 10 χρόνια κρυμμένη», λέει γειτόνισσα στο Newsbomb για την 90χρονη στο Μαραθώνα – Δεν βρέθηκε το πτώμα της στην αυλή του σπιτιού

23:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0: Ο Ταμπόρδα έδωσε τη λύση σε ματς χωρίς ρυθμό (vids)

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Αντικαταστάθηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια για τον μήνα Σεπτέμβριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ