Βόλος - Ολυμπιακός 1-1: Μετά το σοκ με Ελ Κααμπί, ήρθε και η γκέλα στο Πανθεσσαλικό

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι δυνατά, με διάθεση να πρεσάρει τον αντίπαλο. Ο Σάλιακας έκανε την πρώτη τελική για τους «ερυθρόλευκους» στο 3', με το τελείωμά του ωστόσο να μην είναι καλό και να περνάει άουτ.

Στο 16' ήρθε η πρώτη καλή στιγμή του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, με τον Ζότα Σίλβα από το κόρνερ να πιάνει σκαστή κεφαλιά, αναγκάζοντας τον τερματοφύλακα του Βόλου να διώξει με δυσκολία σε κόρνερ.

Μεγάλη ευκαιρία για τους Πειραιώτες και στο 17', όταν μετά από εξαιρετική μπαλιά του Μπρούνο, ο Τσικίνιο έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Ρόκα να πιάνει το σουτ στην κίνηση στο δεύτερο δοκάρι, στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Η ομάδα της Μαγνησίας προσπάθησε να απαντήσει, με τον Τζόκα στο 22' να μην προλαβαίνει να γίνει αποδέκτης στην ωραία σέντρα που έκανε ο Λάμπρου από τα δεξιά.

Ο Ολυμπιακός βγήκε με καλές προϋποθέσεις στην επίθεση στο 27', όμως το παράλληλο γύρισμα του Τσικίνιο δεν βρήκε ούτε τον Ζότα Σίλβα, ούτε τον Ελ Κααμπί, καταλήγοντας στην αγκαλιά του Σιαμπάνη.

Στο 43' σημειώθηκε η φάση που επισκίασε ολόκληρο το παιχνίδι, αλλάζοντας προς το χειρότερο το κλίμα του αγώνα. Έπειτα από μπαλιά του Μπρούνο προς τον Ελ Καμπί, ο Σιαμπάνης έκανε την έξοδο και συγκρούστηκε σφοδρά με τον Μαροκινό επιθετικό, με τον διαιτητή Τζήλο να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών.

Το Πανθεσσαλικό «πάγωσε», με τον Ελ Κααμπί να σφαδάζει στο χορτάρι από τους πόνους. Οι συμπαίκτες του σχημάτισαν αμέσως τείχος γύρω του, ενώ ο Σιαμπάνης ξέσπασε σε δάκρυα, συντετριμμένος. Ο επιθετικός των «ερυθρολεύκων» αποχώρησε εσπευσμένα με φορείο δίνοντας τη θέση του στον Αρμάντο Γκονζάλες.

Την ευθύνη της εκτέλεσης ανέλαβε στο 45'+2' ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα στο κέντρο της εστίας για το 0-1, αφιερώνοντας αμέσως το τέρμα στον τραυματία συμπαίκτη του, δείχνοντας τη φανέλα με το «9».

Σαφέστατα επηρεασμένοι από τον τραυματισμό του Μαροκινού οι παίκτες χαμήλωσαν στροφές, με τον ρυθμό του αγώνα να πέφτει αισθητά με το ξεκίνημα του Β' μέρους.

Στο 65' ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε την προσπάθεια από τα αριστερά, όμως η σέντρα του ήταν απελπιστικά άστοχη, με τη μπάλα να περνάει άουτ. Κακή σέντρα και στο 71' από τον Μπρούνο και ενώ η περιοχή ήταν γεμάτη από παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ στο 73' ο Τσικίνιο δεν μπόρεσε να περάσει την πάσα για τον Ντάνι Γκαρθία στην περιοχή.

Ένα ολέθριο σφάλμα στην άμυνα των «ερυθρολεύκων» έφερε την ισορροπία στο παιχνίδι από το πουθενά στο 76ο λεπτό, όταν μετά από λάθος γύρισμα του Ρέτσου, ο Ορτέγκα προσπάθησε να σώσει τη φάση, όμως ο Χαραλαμπόγλου έκλεψε την μπάλα, γύρισε έξυπνα στον Κόμπα κι εκείνος από κοντά πλάσαρε και με τη βοήθεια του δοκαριού έκανε το 1-1 για τον Βόλο.

Στο 83' το δυνατό σουτ του Γκονζάλες μέσα από την περιοχή έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 84' ο Τσικίνιο πήρε τη μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως το δεξί σουτ που επιχείρησε κατέληξε ψηλά, πάνω από την εστία του Σιαμπάνη.

Στο 87' ο Βόλος βγήκε στην κόντρα, ο Λάμπρου πλησίασε τα «καρέ» των ερυθρόλευκων, με το σουτ του να «γλύφει» το αριστερό δοκάρι του Ορτέγκα.

Λίγο πριν τις καθυστερήσεις, ο Σάλιακας επιχείρησε απευθείας το φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μη καταφέρνοντας ωστόσο να απειλήσει την εστία του Σιαμπάνη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα (45' Κάρμο), Γκαρθία (78' Φρόιλερ), Έσε, Ζότα (78' Σα), Ρόκα (61' Ζέλσον Μ.), Τσικίνιο, Ελ Κααμπί (45' Γκονζάλες).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (71' Χαραλάμπογλου), Κάργας, Ελ Σαούμπι, Μεντίλ (71' Λυκουρίνος), Μπαρέ, Κόμπα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Τζόκα (45' Φουρτάδο), Ουρτάδο (17' Ρεγκίς).