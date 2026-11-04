Ρεν - Ολυμπιακός 0-0: «Όρθιος» στη Βρετάνη, συνεχίζει αήττητος

Ο Ολυμπιακός είχε τις στιγμές του στο «Roazhon Park», ωστόσο έμεινε... άσφαιρος κόντρα στη Ρεν και αναδείχθηκε ισόπαλος (0-0), φεύγοντας με τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Γαλλία και συνεχίζοντας αήττητος την πορεία του στην League Phase του Europa League.

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Ρεν - Ολυμπιακός 0-0: «Όρθιος» στη Βρετάνη, συνεχίζει αήττητος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Με έναν πόντο στις αποσκευές του θα επιστρέψει από το ταξίδι του στη Γαλλία ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 στο «Roazhon Park» κόντρα στη Ρεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι στη Βρετάνη, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είχε τις στιγμές της, ωστόσο έμεινε... άσφαιρη για πρώτη φορά στην Ευρώπη, συνεχίζοντας ωστόσο αήττητη την πορεία της στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 10 βαθμούς στα... μισά της διαδρομής και έχει κάθε δικαίωμα να στοχεύει στην πρώτη οκτάδα, που θα του εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».

Από την άλλη, η αξιόμαχη Ρεν συνεχίζει επίσης αήττητη με 6 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα φιλοξενηθεί από τη Ναΐμέγκεν στην Ολλανδία.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους το μεγάλο ραντεβού με τη Μιλάν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 19:45).

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε με πρόθεση να κρατήσει τη μπάλα στα πόδια του, διατηρώντας την κατοχή, ενώ από την άλλη η Ρεν προσπάθησε να απειλήσει κυρίως στην αντεπίθεση και με μακρινές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας.

Μόλις στα 48'' ήρθε η πρώτη φάση για τον Ολυμπιακό, με την κεφαλιά του Γκονζάλες να περνάει άουτ, ενώ στο 9' ο Σάμπα είπε «όχι» στο σουτ του Πουέρτα μέσα από την περιοχή, με τη μπάλα να καταλήγει σε κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα το μονοκόμματο σουτ του Φορτούνη πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των Γάλλων και στο 19' τα σουτ των Μπέιλι και Πουέρτα δεν ανησύχησαν τον πορτιέρε των «μελανέρυθρων».

Η Ρεν πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 23' έχασε την πρώτη καλή της ευκαιρία, με την κεφαλιά του Κρέσγουελ να εξουδετερώνεται από τον Ορτέγκα. Στο 28' το επικίνδυνο φάουλ του Σιμάνσκι κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Ολυμπιακού, ενώ δύο λεπτά μετά το σουτ του Αλ-Ταμάρι από πλάγια θέση τράνταξε το δεξί δοκάρι των Πειραιωτών.

Στο 42' ο Μπρούνο σε μια ανύποπτη φάση έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα του Ορτέγκα, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς στην αρχή της φάσης ο επιθετικός της Ρεν ήταν εκτεθειμένος.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, η Ρεν ανέβασε «στροφές» και προσπάθησε να απειλήσει, με το σουτ του Ρέινολντς στο 50' από δεξιά να φεύγει άουτ και στο 59' εκείνο του Αλ-Ταμάρι, έπειτα από ωραία πάσα του Σιμάνσκι κατέληξε πάνω από την εστία.

Το σύνολο του Ιμανόλ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, με Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ να αστοχούν σε κεφαλιές στο 68' και στο 70' αντίστοιχα.

Στις καθυστερήσεις η Ρεν έχασε τεράστια ευκαιρία. Ο Ρονζιέ έκανε το σουτ από το ύψος της περιοχής, όμως ο Ορτέγκα είχε απάντηση, με τον Γερμανό να πέφτει δύσκολα στη δεξιά του γωνία και να απομακρύνει.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στα εναπομείναντα λεπτά, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες και τον Ολυμπιακό να συνεχίζει την αήττητη πορεία του στη League Phase.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ρεν: Σάμπα, Ρέινολντς, Ρουό, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα, Ναζιντά, Σιμάνσκι (61' Ροζιέ), Τόμασον (81' Σισέ), Καμαρά, Αλ-Ταμάρι (81' Μπλας), Ντιά (81' Μαγιεντά).

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας (45' Πέντερσεν), Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο (82' Τικνιζιάν), Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι (60' Ζέλσον), Φορτούνης, Σα (79' Τσικίνιο), Γκονζάλες (60' Γιάρεμτσουκ).

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