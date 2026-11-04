ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Κρίμα κι άδικο για τη συγκλονιστική ομάδα του Νίκολιτς!

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τα πάντα στο «ηφαίστειο» της Allwyn Arena, προηγήθηκε δύο φορές, αλλά στο τέλος δεν πήρε τίποτα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία με γκολ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις νίκησε 3-2.  

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Κρίμα κι άδικο για τη συγκλονιστική ομάδα του Νίκολιτς!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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Η «Ένωση» έκανε πράξη τον στίχο από τον ύμνο της κι έγινε «της Ρεάλ το φόβητρο» κοιτάζοντας στα μάτια του Μαδριλένους.

Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν δύο φορές με τα γκολ των Κοϊτά και Πήλιο κι έχει κάθε λόγο να νοιώθει αδικημένη από το αποτέλεσμα.

Ένα λάθος του Ζίνι, ο οποίος δεν μπόρεσε να απομακρύνει έφερε τη γκολάρα του Βαλβέρδε, με την οποία η «βασίλισσα» έφυγε με το «τρίποντο» από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μπέλινγκχαμ και Εμπαπέ είχαν απαντήσει ισάριθμες φορές στο προβάδισμα των παικτών του Νίκολιτς.

Οι ενδεκάδες δύο ομάδων

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές, αφήνοντας στον πάγκο τους Μαρίν και Βάργκα. Ο Μπρινιόλι υπερασπίστηκε την εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Οι Κάιρινεν και Αριάγκα αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, με τον Μάγερ αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Γιόβιτς.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζοσέ Μουρίνιο επέλεξε τον Κουρτουά κάτω από τα δοκάρια, τους Κουκουρέγια, Ρούντιγκερ, Μιλιτάο και Ντάμφρις στην άμυνα, τους Καμαβινγκά και Μπερνάρντο Σίλβα στον άξονα και τους Βινίσιους, Μπέλιγχαμ και Ντιομαντέ πίσω από τον Μπαπέ.

Ο Κοϊτά έβαλε φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Μπέλιγχαμ απάντησε με γκολάρα

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε στο 5', όταν ο Κουρτουά απέκρουσε το σουτ του Γκατσίνοβιτς. Επτά λεπτά αργότερα, όμως, η πίεση των γηπεδούχων απέφερε καρπούς. Ο Γκατσίνοβιτς ξεκίνησε την αντεπίθεση, ο Γιόβιτς συνεργάστηκε με τον Κοϊτά και ο τελευταίος, με εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, ξεσηκώνοντας τις εξέδρες.

Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η ΑΕΚ έκλεινε τους χώρους και αμυνόταν αποτελεσματικά. Στο 17', μάλιστα, ο Γιόβιτς ανάγκασε ξανά τον Κουρτουά σε επέμβαση, ενώ η πρώτη τελική των φιλοξενούμενων ήρθε στο 21', με τον Μπαπέ να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ.

Οι Μαδριλένοι ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους και στο 28' σκόραραν με τον Μπέλιγχαμ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ. Στο 32', ωστόσο, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός βρήκε δίχτυα με εντυπωσιακό τακουνάκι, έπειτα από γύρισμα του Κουκουρέγια, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η Ρεάλ συνέχισε να πιέζει, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή πριν από την ανάπαυλα.

Ο Πήλιος έδωσε ξανά προβάδισμα στην ΑΕΚ, αλλά ο Βαλβέρδε την πλήγωσε στο τέλος

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Νίκολιτς πέρασε τον Ζίνι αντί του Μάγερ, με στόχο να δώσει περισσότερη ταχύτητα στις αντεπιθέσεις. Η Ρεάλ άγγιξε το 1-2 στο 55', όταν ο Κουκουρέγια βρέθηκε σε θέση βολής μετά από γύρισμα του Μπαπέ, αλλά ο Ρότα έδιωξε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή.

Στη συμπλήρωση μιας ώρας, ο προπονητής της ΑΕΚ έβαλε στο παιχνίδι τους Μαρίν και Βάργκα αντί των Γκατσίνοβιτς και Κάιρινεν, διαμορφώνοντας ένα πιο επιθετικό σχήμα. Στο 62', ο Μπαπέ απείλησε με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Η ΑΕΚ, με τη συμπαράσταση του κόσμου της, συνέχισε να αναζητά τις στιγμές της και στο 75' χτύπησε ξανά. Ο Πήλιος ξεκίνησε την αντεπίθεση, συνεργάστηκε με τον Κοϊτά και, αφού πήρε ξανά την μπάλα μέσα στην περιοχή, πλάσαρε εύστοχα τον Κουρτουά για το 2-1. Η Νέα Φιλαδέλφεια πήρε φωτιά, όμως η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ.

Στο 78', ο Μπέλιγχαμ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ντάμφρις, εκείνος γύρισε την μπάλα και ο Μπαπέ ισοφάρισε σε 2-2. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μπρινιόλι απέκρουσε ενστικτωδώς την προβολή του Ντάμφρις, κρατώντας την ΑΕΚ στο παιχνίδι.

Η Ρεάλ συνέχισε να πιέζει και στο 85' έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-3. Ο Εντρικ έφυγε στην αντεπίθεση και έβγαλε τον Μπαπέ απέναντι από τον Μπρινιόλι, αλλά το πλασέ του Γάλλου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η λύτρωση για τους φιλοξενούμενους ήρθε τελικά στις καθυστερήσεις. Ο Βαλβέρδε, που είχε περάσει ως αλλαγή, εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-3, στερώντας από την ΑΕΚ ένα αποτέλεσμα που έμοιαζε τόσο κοντά. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Κοϊτά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)
Κίτρινες: Αριάγκα - Κουκουρέγια
Κόκκινη: Κοϊτά (μετά το σφύριγμα της λήξης)
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Μάγερ (53΄ Ζϊνι), Κάιρινεν (60΄ Βάργκα), Αριάγκα, Κοϊτά, Γιόβιτς (88΄ Ζούμπκοφ), Γκατσίνοβιτς (60΄ Μαρίν)
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζοζέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντούμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια (81΄ Καρέρας), Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα (67΄ Βαλβέρδε), Μπέλινγκχαμ (86΄ Εσπί), Βινίσιους (81΄ Μπραχίμ Ντίαζ), Ντιομαντέ (67΄ Έντρικ), Εμπαπέ

Τα γκολ του αγώνα

Το 1-0 του Κοϊτά

Το 1-1 του Μπέλινγκχαμ

Το 2-1 του Πήλιου

Το 2-2 του Εμπαπέ

Το 2-3 του Βαλβέρδε

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