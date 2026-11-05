Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Με φόντο το απόλυτο το «τριφύλλι» - Η ώρα και το κανάλι

Οι «πράσινοι» αγωνίζονται στο ΟΑΚΑ με στόχο το 3/3 στο Conference League, απέναντι στους φορμαρισμένους Βούλγαρους.

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Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Με φόντο το απόλυτο το «τριφύλλι» - Η ώρα και το κανάλι
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  • Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ με στόχο το 3/3 στο Conference League.
  • Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει τη διοργάνωση με δύο νίκες και θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.
  • Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι σε καλή φόρμα, όπως επιβεβαιώθηκε με τη νίκη 2-0 επί της ΑΕΚ.
  • Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε χωρίς νέα προβλήματα πέρα από τις γνωστές απουσίες.
  • Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει έναν βαθμό στο Conference League και παραμένει αήττητη στο εγχώριο πρωτάθλημα, με τον Ολλανδό επιθετικό Ζβαρτς διαθέσιμο για το ματς.
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Με στόχο να διατηρήσει το ευρωπαϊκό του απόλυτο και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (5/11, 22:00, Magenta Sport 4/ΑΝΤ1) στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι που επιβεβαίωσε και στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η επικράτηση με 2-0 έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και διατήρησε το «τριφύλλι» στην πρώτη θέση της Super League, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή του.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του χωρίς επιπλέον προβλήματα, πέρα από τις ήδη γνωστές απουσίες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Απέναντί του θα βρεθεί η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία έχει συγκεντρώσει έναν βαθμό στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, ωστόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα παραμένει αήττητη.

Ο Μάρκους Γκίσντολ θέλει να οδηγήσει την ομάδα του σε ένα θετικό αποτέλεσμα, έχοντας ξανά στη διάθεσή του τον Ολλανδό επιθετικό Ζβαρτς, πρώτο σκόρερ του συλλόγου.

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