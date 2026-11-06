Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2: Το καμάρι της Κρήτης το έκανε ξανά!

Ο ΟΦΗ πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά με 2-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Newsroom

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2: Το καμάρι της Κρήτης το έκανε ξανά!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη League Phase του Europa League, καθώς πέρασε νικηφόρα από το Βουκουρέστι, επικρατώντας με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά και πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη του στη διοργάνωση. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έφτασε τους έξι βαθμούς, στέλνοντας ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Οι Κρητικοί μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να περιορίσουν την επιθετική δραστηριότητα των Ισραηλινών. Ο Νους κέρδισε μέτρα για την ομάδα του, ενώ ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν ιδιαίτερα απειλητικός, φτάνοντας κοντά στο γκολ στο 26ο λεπτό, όταν το δυνατό σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Παρά τα ορισμένα λάθη στη μεσαία γραμμή, ο ΟΦΗ διατήρησε τον έλεγχο και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο καλύτερο δυνατό σημείο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου και αναστάτωση στην περιοχή της Χάποελ, ο Πούγγουρας με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Χρήστου Κόντη. Η Χάποελ προσπάθησε να πιέσει ψηλότερα, αφήνοντας χώρους στην άμυνά της, τους οποίους εκμεταλλεύτηκαν οι Κρητικοί. Ο Νους κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή, ο Αθανασίου έστρωσε την μπάλα στον Φούντα και εκείνος με ένα εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ διαμόρφωσε το 0-2, πετυχαίνοντας ένα από τα ομορφότερα γκολ της βραδιάς.

Στη συνέχεια, οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και να επιστρέψουν στο παιχνίδι, πιέζοντας κυρίως από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του ΟΦΗ. Ωστόσο, οι Κρητικοί παρέμειναν συγκεντρωμένοι, με τον Χρήστο Κόντη να προχωρά στις απαραίτητες αλλαγές, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή με την είσοδο του Καραχάλιου.

Το μοναδικό αρνητικό για τον ΟΦΗ ήταν ο τραυματισμός του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 64'. Πλέον, ο ΟΦΗ στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση, όπου θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο.

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2

Γκολ: 46’ Πούγγουρας, 55’ Φούντας.

Κίτρινες: 23’ Αθανασίου, 83' Κάνααν.

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ραν Κοζούχ): Μαρτσιάνο, Μιζράχι, Ντιόπ, Ναχμιας, Μπαλτάσα (76’ Αμαντόρ), Φόρσον (68’ Κανάαν), Γεχοσούμπα, Αχμαντ, Άμπου (62’ Ζλατάνοβιτς), Ουγγαρίτζα (62’ Γκανάχ), Μαλέντε (76’ Ιστ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (90' Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (90΄Γκονζάλες), Φούντας (64’ Αϊτόρ), Νους (90' Θεοδοσουλάκης), Κόντρο (80’ Καραχάλιος).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δείτε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες» – Το καπέλο «VETO» και οι νέες καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταιγίδα ρευστοποιήσεων στη Wall Street – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες, χάθηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2: Το καμάρι της Κρήτης το έκανε ξανά!

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Συνεχίζει με το απόλυτο νικών το Τριφύλλι!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη σε καταρρίχηση – Τα νεότερα για την υγεία του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση: Η γαλλική τράπεζα Credit Mutuel Arkea ανακοίνωσε απώλεια 100 εκ. ευρώ

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβουλος Πούτιν κατά πίτσας: «Να φύγει από τα σχολικά κυλικεία» - Να αντικατασταθεί από κουλεμπιάκα

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Η ελληνική ναυτιλία είναι παγκόσμια δύναμη – Το μήνυμα για τα 90 χρόνια του ΝΕΕ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

23:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες αποκτά αριστερό δήμαρχο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο

23:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοζάνη: Επί ποδός η Πολιτική Προστασία για τον χειμώνα με νέα οχήματα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έστειλε πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμά του στους Αμερικανούς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πορτοφόλι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από τον κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα έβαλε με τον σύμβουλο του προέδρου, Στίβεν Μίλερ επειδή απέλασε φίλους της

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: «Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα» – Έπεσαν οι υπογραφές για τις νέες φυλακές

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση - σάλος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια: Χάρη σε 548 μελλοθάνατους

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μισθούς

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση σε Λύκειο της Κρήτης – Στο Αστυνομικό Τμήμα έξι μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:23ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb - Γιώργος Μαζωνάκης: Ποια ουσία από όσες ανιχνεύθηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις οδήγησε στον θάνατό του

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το πρώην μοντέλο - Το σπαρακτικό μήνυμα της στενής φίλης της

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Οι ηλικιωμένοι ζητούν επίμονα, οι νέοι το αναβάλουν», είπε στο Newsbomb η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση: Η γαλλική τράπεζα Credit Mutuel Arkea ανακοίνωσε απώλεια 100 εκ. ευρώ

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο στην Αττική - Μέχρι πότε θα κρατήσει το κύμα ψύχους και πότε αλλάζει το σκηνικό

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδεις εξαφανίσεις τουριστών στη Νότια Αφρική: Φόβοι ότι θυσιάστηκαν σε τελετές «muti»

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος νεογέννητου: Ίχνη κοκαΐνης στην πιπίλα του - Στη φυλακή οι γονείς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πορτοφόλι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονικό αμόκ στην Τουρκία με 8 νεκρούς: Ο δράστης άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών πριν συλληφθεί

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από τον κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Τουρκία: Οπλισμένος με καραμπίνα εκτελεί κόσμο - Στους 8 οι νεκροί, άφαντος ο δράστης

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταιγίδα ρευστοποιήσεων στη Wall Street – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες, χάθηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Εκνευρισμός Μελόνι με τις Βρυξέλλες για το ουκρανικό: «Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή»

17:31ΥΓΕΙΑ

5 ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου που μοιάζουν με συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ζητήθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης για τον Άιζενκοτ – Το «άνοιγμα» στα κόμματα Χαρεντί δίνει διέξοδο στην αντιπολίτευση

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έστειλε πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμά του στους Αμερικανούς

19:16LIFESTYLE

OPEN: Τελικά τι συμβαίνει με την Ιωάννα Μαλέσκου και το «Μια Ελλάδα παρέα»;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ