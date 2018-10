«Τελικός» για την Εθνική Ομάδα με την Ουγγαρία

Η νίκη είναι μονόδρομος για την Εθνική Ομάδα στο αποψινό παιχνίδι με την Ουγγαρία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε το Nations League με δύο εκτός έδρας αγώνες. Κέρδισε στο πρώτο ματς, στο Ταλίν, την Εσθονία με 1-0 και ηττήθηκε, στο δεύτερο, στη Βουδαπέστη, από την Ουγγαρία με 2-1. Σήμερα δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, στις 21:45, στο ΟΑΚΑ, κόντρα στην Ουγγαρία. Θα ακολουθήσει τη Δευτέρα, στις 21:45, στο Τάμπερε, το ματς με τη Φινλανδία.



Στόχος της Εθνικής Ομάδας είναι οι δύο νίκες, που θα την ανεβάσουν στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League 3. Αν τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου θα ανέβει στη League 2 και θα αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στα play off του Nations League, που θα γίνουν τον Μάρτιο του 2020.



Παράλληλα, θα έχει δεύτερη ευκαιρία για να προκριθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει το εισιτήριο από τα προκριματικά.



ΤΑ ΕΞΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ

• Ο Μήτρογλου να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1 και η Ελλάδα over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ο Φορτούνης να σκοράρει πρώτος και η Ελλάδα να κερδίσει τον αγώνα και η Ελλάδα over 2,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

• Η Ελλάδα να σκοράρει πρώτη και η Ελλάδα να κερδίσει με ακριβώς δύο γκολ διαφορά και η Ελλάδα over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ο Σάλαϊ να σκοράρει πρώτος και ισοπαλία στον αγώνα και η Ουγγαρία over 2,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

• Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και over 8,5 κόρνερ στον αγώνα.

• Ισοπαλία στο ημίχρονο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο και over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

