ΠΑΟΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα
Δείτε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με θέμα τις εξελίξεις στη Νέα Τούμπα.
Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ διοργανώνει το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08) συνέντευξη Τύπου στο PAOK Sports Arena.
Βασικό θέμα αποτελούν οι εξελίξεις για τη Νέα Τούμπα, ωστόσο η θεματολογία αναμένεται να είναι ανοικτή, με τους ανθρώπους του συλλόγου της Θεσσαλονίκης να δίνουν απαντήσεις και για άλλα θέματα.
