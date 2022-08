Λευτέρης Πετρούνιας: Η αγκαλιά με τις κόρες του και τη Βασιλική Μιλλούση μετά το ιστορικό έκτο χρυσό

Λευτέρης Πετρούνιας: Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας για τον μύθο της γυμναστικής και «άρχοντα των κρίκων», ο οποίος νωρίτερα έγραψε ιστορία κατακτώντας το έκτο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία των κρίκων. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 15.133 βαθμούς στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το οποίο ήταν το έκτο στη διοργάνωση στη διάρκεια της καριέρας του. Με την επιτυχία αυτή, ο 31χρονος γυμναστής έγινε μόλις ο δεύτερος που καταφέρνει να συγκεντρώσει έξι χρυσά σε ένα όργανο και ισοφάρισε την επίδοση του Ούγγρου Κρίστιαν Κέκι.

Μετά τον αγώνα, ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά αλλά και τη συγκίνησή του. Ο Έλληνας πρωταθλητής στις δηλώσεις του χαρακτήρισε ως ξεχωριστό το μετάλλιο αυτό. Όπως είπε, ήταν η πρώτη φορά που τον είδαν από κοντά οι κόρες του να αγωνίζεται κι αυτό έδωσε μια διαφορετική πτυχή στην επιτυχία του.

«Το πιο μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στην οικογένειά μου»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, μετά το χρυσό μετάλλιο, έγραψε χαρακτηριστικά: «Το 6ο Ευρωπαϊκό Χρυσό μετάλλιο με γεμίζει χαρά και δύναμη για τη συνέχεια!

Οι δοκιμασίες που περάσα τα τελευταία χρόνια μ’ έκαναν άτρωτο και σ’ αυτό συμβάλλατε όλοι εσείς που είστε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια στα δύσκολα και στα εύκολα.

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στην οικογένεια μου και στους ανθρώπους που είναι στο πλάι μου σ’ αυτή την προσπάθεια!

Thank you Munich for the love!»

https://www.instagram.com/p/Chh6XwdqV0E

Η πιο γλυκιά αγκαλιά από τις κόρες του και τη Βασιλική Μιλλούση

Ανάρτηση στο Instagram έκανε και η σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια, Βασιλική Μιλλούση.

«Ασταμάτητος», έγραψε χαρακτηριστικά η πρώην πρωταθλήτρια της γυμναστικής ποστάροντας μια φωτογραφία όπου ο Έλληνας πρωταθλητής κρατάει στην αγκαλιά του τις κόρες του, ενώ στη δεύτερη το ένα από τα δυο κοριτσάκια έχει στα χέρια του το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο υπέροχος μπαμπάς της!