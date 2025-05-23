Euroleague Final Four 2025: Στο Άμπου Ντάμπι χτυπά η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ - Δείτε εικόνες

Η πιο μεγάλη ώρα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι τώρα, στην «καρδιά» της Αραβίας για πρώτη φορά

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Euroleague Final Four 2025: Στο Άμπου Ντάμπι χτυπά η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ - Δείτε εικόνες
EUROLEAGUE 2024-2025 / FINAL-4 ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ / 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Eurokinissi Sports
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ώρα Final Four στο Άμπου Ντάμπι και στις 18:00 ρίχνεται στη μάχη ο κάτοχος του τίτλου Παναθηναϊκός, στον πρώτο ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.

Δείτε εικόνες από τα Εμιράτα που ζουν πρωτοφανείς στιγμές, όπως και οι Ευρωπαίοι οπαδοί άλλωστε, οι Έλληνες των αιωνίων, οι Τούρκοι και οι Μονεγάσκοι, που ταξιδεύουν για πρώτη φορά εκτός της ηπείρου μας για να υποστηρίξουν τη ομάδα τους...

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