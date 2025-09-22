Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Μποτσουάνα: Δημόσια αργία μετά το ιστορικό χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο

Η Μποτσουάνα κήρυξε δημόσια αργία για να γιορτάσει τη νίκη της χώρας στην κούρσα των 4×400 μέτρων ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ως η πρώτη αφρικανική χώρα που έφτασε στην πρώτη θέση.

Ο πρόεδρος της χώρας, Ντούμα Μπόκο, χαρακτήρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου ως «ιστορική αφρικανική νίκη» σε διαδικτυακή ομιλία, όπου επαίνεσε την ομάδα για την εξαιρετική της απόδοση.

Ανακοίνωσε ότι η επόμενη Δευτέρα (29/09) θα είναι αργία για να γιορταστεί το επίτευγμ, μία μέρα πριν από την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας.

Την Κυριακή, η ομάδα της Μποτσουάνα, με τους Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori και Busang Collen Kebinatshipi, νίκησε τις Ηνωμένες Πολιτείες –νικήτριες των τελευταίων 10 παγκόσμιων τίτλων– σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό βροχή.

Η Νότια Αφρική κατέλαβε την 3η θέση.

«Θα φροντίσω να πω σε όλους ότι τα φυσικά διαμάντια της Μποτσουάνα δεν βρίσκονται μόνο στο έδαφος, αλλά και στους παγκόσμιους πρωταθλητές μας», ανέφερε ο πρόεδρος, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Περιέγραψε τη στιγμή ως «ηλεκτρισμένη», προσθέτοντας ότι η επίδοση της Μποτσουάνα αντανακλά τη μεγάλη σημασία στη διεθνή σκηνή.

Η χώρα της Νότιας Αφρικής κατέλαβε την 5η θέση στη συνολική κατάταξη των μεταλλίων του πρωταθλήματος –πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κένυα, τις Κάτω Χώρες και τον Καναδά– το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει επιτύχει ποτέ, αφού κέρδισε δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Πέρυσι, η Μποτσουάνα γιόρτασε ένα άλλο ιστορικό ορόσημο, καθώς ο Tebogo κέρδισε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της χώρας με τη νίκη στα 200 μέτρα ανδρών, στο Παρίσι.