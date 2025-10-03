Τι Τζέι Σορτς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Θα κάνουμε αχτύπητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν»

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού μιλάει για την πρώτη του εμπειρία στο ΟΑΚΑ και στέλνει μήνυμα στους φιλάθλους

Newsbomb

Τι Τζέι Σορτς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Θα κάνουμε αχτύπητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός Aktor αντιμετωπίζει σήμερα την Μπαρτσελόνα, στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time φιλοξενεί το νέο μεγάλο απόκτημα του «επτάστερου», Τι Τζέι Σόρτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ μιλάει για την πρώτη εμπειρία που έζησε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, στον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου. Αποκαλύπτει τι είπε στους συμπαίκτες του για την θερμή ατμόσφαιρα και τι του απάντησαν, ενώ υπόσχεται να μάθει να τραγουδάει συνθήματα της ομάδας!

photo3.jpg
  • Τι τον έκανε να πει το μεγάλο «ναι» στον Παναθηναϊκό;
  • Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ήρθε στην Ελλάδα;
  • Ποιο είναι το πιο δυνατό του σημείο;
  • Με ποιον αστέρα του Παναθηναϊκού από το παρελθόν θα ήθελε να παίξει;
  • Με ποιον συμπαίκτη του θα έκανε Τik Tok Challenge;

Ο Τι Τζέι Σορτς χαρακτηρίζει ως μεγάλη τιμή τη συνεργασία του με τον περυσινό MVP της Euroleague Κέντρικ Ναν και υπόσχεται ότι σύντομα θα κάνουν αχτύπητο δίδυμο.

photo4.jpg

Αν και βρίσκεται λίγο καιρό στην ομάδα αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και μαντεύει τις φωνές έξι συμπαικτών του που έχουν φιλοξενηθεί στο ΟΠΑΠ Game Time.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

photo3.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:46ΚΟΣΜΟΣ

Το καταφύγιο που αντέχει 1.000 φορές ισχυρότερη βόμβα από της Χιροσίμα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας - Τρία ακόμα περιστατικά μέσα σε δέκα ημέρες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν η καλύτερή μου φίλη: Σπαράζει η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

14:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συλλέκτης μεταλλίων ο Στέφανος Ντούσκος! Μετά το χρυσό πήρε και ασημένιο στο Παγκόσμιο της Σαγκάης

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Μάντεστερ: Από σφαίρα αστυνομικού σκοτώθηκε το ένα θύμα της επίθεσης - Στο σημείο της τραγωδίας ο Στάρμερ

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κοζάνη

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας

13:51ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2025: Η Novo Nordisk Hellas δίνει βάρος στην καρδιαγγειακή υγεία

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική προειδοποίηση: Μειώθηκε κατά 58.449 ο πληθυσμός της Ελλάδας μέσα σε έναν χρόνο

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Robbie Williαms αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

13:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι Τζέι Σορτς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Θα κάνουμε αχτύπητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Εξετάστηκε στο Κρατικό Νίκαιας - Έχει χάσει 10 κιλά

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: 1,8 εκατ. θάνατοι στην ΕΕ από καρδιαγγειακά – Ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο πρόληψης

13:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» - Πώς το υποδέχθηκαν τα ΜΜΕ

13:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα της ΚΑΕ για την Μπαρτσελόνα - «Στηρίξτε όπως μόνο εσείς ξέρετε»

13:17LIFESTYLE

Η σειρά «Να με λες μαμά» καθήλωσε και πάλι – Τι έγινε με τα υπόλοιπα σίριαλ

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον αντιπρόεδρο της Google: Μας απασχολεί η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική προειδοποίηση: Μειώθηκε κατά 58.449 ο πληθυσμός της Ελλάδας μέσα σε έναν χρόνο

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

14:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συλλέκτης μεταλλίων ο Στέφανος Ντούσκος! Μετά το χρυσό πήρε και ασημένιο στο Παγκόσμιο της Σαγκάης

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Robbie Williαms αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί

11:23ΚΟΣΜΟΣ

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο στην Αυστραλία: Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει, διάσπαρτα ορυχεία και πηγάδια στην περιοχή

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν η καλύτερή μου φίλη: Σπαράζει η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

13:17LIFESTYLE

Η σειρά «Να με λες μαμά» καθήλωσε και πάλι – Τι έγινε με τα υπόλοιπα σίριαλ

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra - Με ευρεία συναίνεση 243 ψήφων

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μία λωρίδα Γης «θαμμένη« κάτω από 54 εκατ. τόνους συντρίμμια - Τι έχει απομείνει μετά από 2 χρόνια πολέμου

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας - Τρία ακόμα περιστατικά μέσα σε δέκα ημέρες

16:11LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο της σειράς που καθήλωσε

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ