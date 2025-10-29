Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του γηπέδου στο ημίχρονο

Να σκοράρει με σουτ από το κέντρο του γηπέδου κατόρθωσε ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού το βράδυ της Τρίτης, στον αγώνα των Πρασίνων με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ, ο Δημήτρης διαγωνίστηκε στο ημίχρονο για το μεγάλο έπαθλο των 3.000 ευρώ. Τι χρειαζόταν να κάνει; Να σκοράρει με σουτ από το κέντρο του γηπέδου. Πράγματι, ο νεαρός τα κατάφερε, το γήπεδο τον αποθέωσε κι έφυγε πλουσιότερος κατά 3.000 ευρώ – πέρα από τα συναισθήματα που του προσέφερε η εμπειρία και η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι, με σκορ 99-85.

«Με ένα απίστευτο σουτ από το κέντρο, ο Δημήτρης κατάφερε να ευστοχήσει και να κάνει δικά του 3.000€! ??? What a moment! ?», αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο από το στιγμιότυπο που δημοσιεύθηκε στα social media του Παναθηναϊκού.

