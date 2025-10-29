Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του γηπέδου στο ημίχρονο

Κέρδισε 3.000 ευρώ

Newsbomb

Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του γηπέδου στο ημίχρονο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Να σκοράρει με σουτ από το κέντρο του γηπέδου κατόρθωσε ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού το βράδυ της Τρίτης, στον αγώνα των Πρασίνων με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ, ο Δημήτρης διαγωνίστηκε στο ημίχρονο για το μεγάλο έπαθλο των 3.000 ευρώ. Τι χρειαζόταν να κάνει; Να σκοράρει με σουτ από το κέντρο του γηπέδου. Πράγματι, ο νεαρός τα κατάφερε, το γήπεδο τον αποθέωσε κι έφυγε πλουσιότερος κατά 3.000 ευρώ – πέρα από τα συναισθήματα που του προσέφερε η εμπειρία και η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι, με σκορ 99-85.

«Με ένα απίστευτο σουτ από το κέντρο, ο Δημήτρης κατάφερε να ευστοχήσει και να κάνει δικά του 3.000€! ??? What a moment! ?», αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο από το στιγμιότυπο που δημοσιεύθηκε στα social media του Παναθηναϊκού.

https://www.instagram.com/reel/DQXfDb9iPsM/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση στον προαστιακό - 15χρονος επιβάτης κατέρρευσε

09:25ΚΟΣΜΟΣ

«Μελίσσα»: Μετά τη Τζαμάικα, έφθασε στην Κούβα ο «τυφώνας του αιώνα» - Τουλάχιστον 7 νεκροί και τεράστιες ζημιές

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε και χτύπησε 51χρονο στον δρόμο – Αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του

09:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του γηπέδου στο ημίχρονο

09:19TRAVEL

Ο πιο δημοφιλής προορισμός της χρονιάς για τους Βρετανούς αποκαλύφθηκε και δεν είναι η Ισπανία

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών

09:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «αστέρι ζόμπι» ξυπνά ξαφνικά μετά από 3 δισεκατομμύρια χρόνια και «καταπίνει» πλανήτη

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Οι σχέσεις του πρωθυπουργού με τον κ. Δένδια είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο» - Τι είπε περί ανασχηματισμού

09:01ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Με 30άρα ο Αντετοκούνμπο «λύγισε» τους Νικς - Όλα τα αποτελέσματα

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή με τουλάχιστον 64 νεκρούς κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Εγκληματική οργάνωση έριξε βόμβες από drones - Βίντεο

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

«Επιθετική» μαϊμού μολυσμένη με covid και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες κυκλοφορεί ελεύθερη στο Μισισιπή

08:45ΜΠΑΣΚΕΤ

«Λάβα την έλιωσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο καταστροφικοί τυφώνες στην ιστορία: Από τη «Μελίσσα» στην «κόλαση» του 1780 - «Βλέπαμε μόνο λάσπη, συντρίμμια και πτώματα»

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής χιονόπτωση στην Ισλανδία: «Έσπασε» ιστορικό ρεκόρ στο Ρέικιαβικ - Δείτε βίντεο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

«Στιγμιότυπα» από το παρελθόν του κλίματος στη Γη σε πάγο 6 εκατομμυρίων ετών

08:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι ετοιμάζουν μπαταρία στερεού ηλεκτρολύτη με αυτονομία 1.300 χιλιομέτρων

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

07:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3+1 κολπάκια για το iOS που (κατά πάσα πιθανότητα) δεν γνωρίζεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή με τουλάχιστον 64 νεκρούς κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Εγκληματική οργάνωση έριξε βόμβες από drones - Βίντεο

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

05:32ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Τζαμάικα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» – Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πόση ηχορύπανση μπορεί να αντέξει η Αθήνα; Η άνιση μάχη με τους αφόρητους θορύβους - Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση; Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

09:25ΚΟΣΜΟΣ

«Μελίσσα»: Μετά τη Τζαμάικα, έφθασε στην Κούβα ο «τυφώνας του αιώνα» - Τουλάχιστον 7 νεκροί και τεράστιες ζημιές

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής χιονόπτωση στην Ισλανδία: «Έσπασε» ιστορικό ρεκόρ στο Ρέικιαβικ - Δείτε βίντεο

08:49ΚΟΣΜΟΣ

«Επιθετική» μαϊμού μολυσμένη με covid και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες κυκλοφορεί ελεύθερη στο Μισισιπή

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στα Σώματα Ασφαλείας: Το νέο μισθολόγιο σε ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, Λιμενικό – Αναλυτικοί πίνακες

07:21ΚΟΣΜΟΣ

«Αντι – παρέλαση» των Τούρκων ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου με το νέο άρμα μάχης ALTAY

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση στον προαστιακό - 15χρονος επιβάτης κατέρρευσε

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ