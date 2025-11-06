Τόνι Άλεν: Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης για κατοχή ναρκωτικών ο πρώην Nbaer και άσος των Μέμφις Γκρίζλις, Τόνι Αλέν, σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του τοπικού σερίφη.

Ο 43χρονος πρώην παίκτης του NBA αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μέμφις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στην κατοχή του Άλεν βρέθηκε πακέτο με μαριχουάνα, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε κουτί τσιγάρων που περιείχε λευκή σκόνη, η οποία αναγνωρίστηκε ως κοκαΐνη.

Ο οδηγός του οχήματος ήταν ο Γουίλιαμ Χάτον, 33 ετών, από το Μέμφις.

O Άλεν έχει μείνει στις συνειδήσεις των περισσότερων φιλάθλων του NBA ως ένας πολύ σκληροτράχηλος αμυντικός και βασικό μέλος των Γκρίζλις από το 2011 την εποχή των «Grit and Grind Grizzlies» με συμπαίκτες τον Μάρκ Γκασόλ, τον Μάικ Κόνλει και τον Ζακ Ράντολφ.

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άλεν είχε μπλεξίματα με τις Αρχές καθώς το 2023 είχε ομολογήσει την ενοχή του σε ομοσπονδιακή υπόθεση που αφορούσε απάτη σε ασφαλιστικό πρόγραμμα του NBA. Του επιβλήθηκε ποινή κοινωφελούς εργασίας και τριετής επιτήρηση.