Μάριον Τζόουνς: Βίντεο δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει εξαιτίας σπάνιας ασθένειας

Η Αμερικανίδα Μάριον Τζόουνς είχε αποσπάσει τρία χρυσά και δύο χάλκινα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000

Φωτ. Αρχείου - Η Μάριον Τζόουνς πανηγυρίζει μετά τη νίκη του χρυσού στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, στις 23 Σεπτεμβρίου του 2000. 

Η Αμερικανίδα αθλήτρια που σημάδεψε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ, όπου κέρδισε τρία χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια στο στίβο μέχρι που τα έχασε όλα εξαιτίας της αποκάλυψης ότι έκανε χρήση ντόπινγκ, δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό βίντεο που αποτυπώνει τη δύσκολη ζωή που περνάει εξαιτίας σπάνιας ασθένειας.

Η 50χρονη πλέον Μάριον Τζόουνς παλεύει με μία σπάνια αυτοάνοση απομυελινωτική ασθένεια που επηρεάζει κυρίως τα οπτικά νεύρα και τον νωτιαίο μυελό.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η πρώην αθλήτρια αναφέρει ότι χρειάζεται υποστήριξη ακόμα και όταν κατεβαίνει τις σκάλες, επειδή τα γόνατά της είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

«Με ρωτούν πάντα: "Είσαι η Μάριον Τζόουνς; Ήσουν κάποτε η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο!" Κανείς όμως δεν ρωτάει "πώς είναι τα γόνατά σου;". Λοιπόν, τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» έγραψε.

Διαγνώστηκε με την ασθένεια πριν από πέντε χρόνια. Στην αρχή, ήταν προσωρινά παράλυτη και δεν μπορούσε να περπατήσει. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει εγχύσεις κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Το σκάνδαλο ντόπινγκ

Μετά την παραδοχή της στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ότι είπε ψέματα στους ανακριτές για τη χρήση αναβολικών τη διετία 1999 - 2001, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τους στίβους.

Προέβη στην αποκάλυψη ότι χρησιμοποιούσε την απαγορευμένη ουσία τετραϋδρογεστρινόνη (ΤΗG) από τον Σεπτέμβριο του 2000 μέχρι τον Ιούλιο του 2001, αν και υποστήριξε ότι τότε δεν γνώριζε ότι πρόκειται για αναβολκό, αλλά για ένα απλό θρεπτικό συμπλήρωμα (λινόσπορος). Η συγκεκριμένη ουσία παρέμενε μη ανιχνεύσιμη μέχρι το 2003.

Στις 8 Οκτωβρίου του 2007 η Τζόουνς έπειτα από την ομολογία της ότι χρησιμοποιούσε απαγορευμένες ουσίες, παρέδωσε τα πέντε μετάλλια (3 χρυσά, 2 χάλκινα) που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, χωρίς να περιμένει τις αποφάσεις των διεθνών αθλητικών οργάνων.

Η ενέργειά της αυτή έγινε για να αντιμετωπιστεί με επιείκεια από την αμερικανική Δικαιοσύνη. Επίσης, κατηγορήθηκε και για οικονομικής φύσεως αδικήματα.

Στις 12 Δεκεμβρίου του 2007 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αφαίρεσε τα 5 ολυμπιακά μετάλλια της Τζόουνς, θέτοντας τέρμα στην καριέρα της. Στις 11 Ιανουαρίου του 2008 καταδικάστηκε σε εξάμηνη φυλάκιση επειδή είπε ψέματα για την υπόθεση των αναβολικών ουσιών.

