NCAA: Νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ, ξανά διψήφιος ο Αβδάλας

Το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα συνεχίζει το αήττητο σερί του, στο NCAA

NCAA: Νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ, ξανά διψήφιος ο Αβδάλας
Το Βιρτζίνια Τεκ συνεχίζει αήττητο στο NCAA, καθώς επικράτησε των Μπράιαντ Μπουλντόγκς με 78–61, φτάνοντας στο 5–0.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν ξανά διψήφιος, καθώς μέτρησε 11 πόντους (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές), ενώ πήρε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο Έλληνας γκαρντ έχει «μαγνητίσει» τα βλέμματα με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, μετρώντας 16,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ανά μέσο όρο.

