NCAA: Νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ, ξανά διψήφιος ο Αβδάλας
Το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα συνεχίζει το αήττητο σερί του, στο NCAA
Το Βιρτζίνια Τεκ συνεχίζει αήττητο στο NCAA, καθώς επικράτησε των Μπράιαντ Μπουλντόγκς με 78–61, φτάνοντας στο 5–0.
Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν ξανά διψήφιος, καθώς μέτρησε 11 πόντους (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές), ενώ πήρε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.
Ο Έλληνας γκαρντ έχει «μαγνητίσει» τα βλέμματα με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, μετρώντας 16,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ανά μέσο όρο.
