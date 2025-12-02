Η ρακέτα που αλλάζει το παιχνίδι: Wilson Bela V3

Ανακάλυψε τη νέα Wilson Bela V3 και μπες κι εσύ στον κόσμο του Bela × Wilson

Newsbomb

Η ρακέτα που αλλάζει το παιχνίδι: Wilson Bela V3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάποιες ρακέτες ανεβάζουν το επίπεδο του παιχνιδιού. Άλλες το αλλάζουν για πάντα. Η νέα Wilson Bela V3 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Δημιουργημένη σε συνεργασία με τον θρύλο του padel Fernando Belasteguín, έρχεται να ορίσει εκ νέου τι σημαίνει έλεγχος, ισχύς και αίσθηση στο γήπεδο.

raketa2.jpg
raketa3.jpg

Με σχήμα teardrop, πυρήνα Power Foam και κατασκευή από 3K carbon, η Bela V3 προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε δύναμη και ευκολία χειρισμού. Οι προηγμένες τεχνολογίες Spin² Texture και Duo Grid Hole Pattern χαρίζουν εντυπωσιακή περιστροφή και σταθερότητα σε κάθε χτύπημα, ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο παίκτης που θέλει να κυριαρχεί.

raketa4.jpg

Το design της αποπνέει αυτοπεποίθηση: Μινιμαλιστικό αλλά δυναμικό, με κόκκινες λεπτομέρειες που θυμίζουν την ένταση του παιχνιδιού του Bela. Γιατί η Bela V3 δεν είναι απλώς ένα νέο μοντέλο, είναι η φυσική συνέχεια μιας κληρονομιάς νικών.

raketa-5.jpg

Είτε είσαι έμπειρος παίκτης είτε ανερχόμενο ταλέντο, αυτή είναι η ρακέτα που θα σε κάνει να νιώσεις τι σημαίνει να έχεις τον έλεγχο σε κάθε σημείο. Και όπως λέει και ο ίδιος ο Bela, «η πίστη σε σένα είναι η αρχή κάθε νίκης».

Ανακάλυψε τη νέα Wilson Bela V3 και μπες κι εσύ στον κόσμο του Bela × Wilson.

Η Wilson ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Λιακούλη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με απείλησε ότι θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών μου»

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Νέα εποχή στους ελέγχους της Τροχαίας – Έρχεται το άμεσο ναρκοτέστ με μπατονέτα, έτοιμο το πρώτο 6μηνο του 2026

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «κόλαση» στα τούνελ της Χαμάς:«Έμοιαζα με σκελετό και αυτό τους έδινε χαρά» - Η πείνα, το λιντσάρισμα από το πλήθος και τα βασανιστήρια

13:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ρίγκαν «ράβει» την αγάπη της για τη Λίβερπουλ και συγκινεί – Οι αξέχαστες στιγμές με τον Άλισον

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Σάπισε η Αργώ - Θλίψη για το εμβληματικό σκάφος που αναβίωσε τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy έστειλε εξώδικο στο Netflix για νέο ντοκιμαντέρ - Πώς εμπλέκεται ο «αιώνιος εχθρός» του, 50 Cent

12:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Καμπανάκι» μετεωρολόγων: Δύσκολο 48ωρο με κύματα καταιγίδας - Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έως και το Σάββατο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια της Γαύδου

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι ρίχνουν γάλα μπροστά στο αστυνομικό μέγαρο – «Μας έχουν παρατήσει»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Μποντ: Έκαναν «λίφτινγκ» σε θρυλική Aston Martin του 007 - Πόσο κοστίζει σήμερα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε κοινωνικούς εταίρους για Συλλογικές Συμβάσεις: Θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...

12:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Γυναικεία μάχη στην πρωινή ζώνη – Σκορδά ή Καινούργιου

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα προκαλούνται από δύο διαδοχικές διαταραχές - Δείτε χάρτη

11:46WHAT THE FACT

Αμερικανικό αεροσκάφος «Doomsday» εξαφανίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό σε μυστηριώδη αποστολή

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από Δημοτικό Σχολείο

11:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ρακέτα που αλλάζει το παιχνίδι: Wilson Bela V3

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: H βιασύνη του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εγείρει φόβους για μια «κακή συμφωνία» για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

12:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Καμπανάκι» μετεωρολόγων: Δύσκολο 48ωρο με κύματα καταιγίδας - Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έως και το Σάββατο

11:31ΕΛΛΑΔΑ

«Μπορείτε να με στείλετε στις φυλακές της Χίου που κάνω... γυμναστική;» - Χειροπέδες σε 21χρονο «Γιουσέιν Μπολτ» που ξέφευγε από καταδιώξεις λόγω… ταχύτητας - Δείτε βίντεο

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «κόλαση» στα τούνελ της Χαμάς:«Έμοιαζα με σκελετό και αυτό τους έδινε χαρά» - Η πείνα, το λιντσάρισμα από το πλήθος και τα βασανιστήρια

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από Δημοτικό Σχολείο

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Σάπισε η Αργώ - Θλίψη για το εμβληματικό σκάφος που αναβίωσε τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Λιακούλη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με απείλησε ότι θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών μου»

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός – Πάνω από 0,60 mg στο αίμα του

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμους οι αγρότες: Τρακτέρ σε Νίκαια, Μάλγαρα, Εύζωνες, Καλπάκι, Κήπους – «Περιμένουμε τον Τσιάρα να μιλήσει, δεν ανοίγει ο δρόμος»

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Νέα εποχή στους ελέγχους της Τροχαίας – Έρχεται το άμεσο ναρκοτέστ με μπατονέτα, έτοιμο το πρώτο 6μηνο του 2026

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι ρίχνουν γάλα μπροστά στο αστυνομικό μέγαρο – «Μας έχουν παρατήσει»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ