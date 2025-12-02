Η ρακέτα που αλλάζει το παιχνίδι: Wilson Bela V3

Κάποιες ρακέτες ανεβάζουν το επίπεδο του παιχνιδιού. Άλλες το αλλάζουν για πάντα. Η νέα Wilson Bela V3 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Δημιουργημένη σε συνεργασία με τον θρύλο του padel Fernando Belasteguín, έρχεται να ορίσει εκ νέου τι σημαίνει έλεγχος, ισχύς και αίσθηση στο γήπεδο.

Με σχήμα teardrop, πυρήνα Power Foam και κατασκευή από 3K carbon, η Bela V3 προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε δύναμη και ευκολία χειρισμού. Οι προηγμένες τεχνολογίες Spin² Texture και Duo Grid Hole Pattern χαρίζουν εντυπωσιακή περιστροφή και σταθερότητα σε κάθε χτύπημα, ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο παίκτης που θέλει να κυριαρχεί.

Το design της αποπνέει αυτοπεποίθηση: Μινιμαλιστικό αλλά δυναμικό, με κόκκινες λεπτομέρειες που θυμίζουν την ένταση του παιχνιδιού του Bela. Γιατί η Bela V3 δεν είναι απλώς ένα νέο μοντέλο, είναι η φυσική συνέχεια μιας κληρονομιάς νικών.

Είτε είσαι έμπειρος παίκτης είτε ανερχόμενο ταλέντο, αυτή είναι η ρακέτα που θα σε κάνει να νιώσεις τι σημαίνει να έχεις τον έλεγχο σε κάθε σημείο. Και όπως λέει και ο ίδιος ο Bela, «η πίστη σε σένα είναι η αρχή κάθε νίκης».

Ανακάλυψε τη νέα Wilson Bela V3 και μπες κι εσύ στον κόσμο του Bela × Wilson.

Η Wilson ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις.