NCAA: Μεστή εμφάνιση από τον Αβδάλα, «άγγιξε» το τριπλ–νταμπλ στη νέα νίκη του Βιρτζίνια Τεκ
Ο Νεοκλής Αβδάλας είναι ασταμάτητος
Ο Νεοκλής Αβδάλας έλαμψε στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Σάουθ Καρολάινα στην παράταση με 86–83.
Ο Έλληνας γκαρντ έφτασε πολύ κοντά στο τριπλ–νταμπλ, καθώς σκόραρε 13 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ, σε ακόμη μία ολοκληρωμένη εμφάνιση.
Ο νεαρός άσος, ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα prospects του ελληνικού μπάσκετ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετρώντας 13.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο, σε 8 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στη σεζόν.
Το NBA «τσεκάρει» συνεχώς
Στην αναμέτρηση, έδωσαν το «παρών» δεκαεπτά σκάουτερ δεκατριών διαφορετικών ομάδων του NBA.
