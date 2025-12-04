Τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο μόλις τραυματίστηκε στο ματς με τους Πίστονς – Δείτε βίντεο

Μπορεί οι Μιλγουόκι Μπακς να κέρδισαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 113-109, ωστόσο, η νίκη τους αυτή επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας «αστέρας» των «ελαφιών» κατά την διάρκεια του τρίτου λεπτού της αναμέτρησης, έχοντας παίξει ελάχιστα όπως καταλαβαίνει κανείς, ξαφνικά έπεσε στο έδαφος, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή με αντίπαλο.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο, καταλαβαίνει πως τραυματίστηκε και άρχισε να βρίζει, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει την ατυχία του.

Η αρχική ενημέρωση κατά τη διάρκεια του αγώνα έκανε λόγο για τραυματισμό στη δεξιά γάμπα. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει αποκλειστεί το σενάριο για σοβαρότερη ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.