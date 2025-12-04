Τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο μόλις τραυματίστηκε στο ματς με τους Πίστονς – Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μόλις κατάλαβε ότι τραυματίστηκε, άρχισε να βρίζει

Newsbomb

Τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο μόλις τραυματίστηκε στο ματς με τους Πίστονς – Δείτε βίντεο
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί οι Μιλγουόκι Μπακς να κέρδισαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 113-109, ωστόσο, η νίκη τους αυτή επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας «αστέρας» των «ελαφιών» κατά την διάρκεια του τρίτου λεπτού της αναμέτρησης, έχοντας παίξει ελάχιστα όπως καταλαβαίνει κανείς, ξαφνικά έπεσε στο έδαφος, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή με αντίπαλο.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο, καταλαβαίνει πως τραυματίστηκε και άρχισε να βρίζει, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει την ατυχία του.

Η αρχική ενημέρωση κατά τη διάρκεια του αγώνα έκανε λόγο για τραυματισμό στη δεξιά γάμπα. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει αποκλειστεί το σενάριο για σοβαρότερη ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Giannis Antetokounmpo.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πέραμα

11:59ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θολά τζάμια το χειμώνα στο αυτοκίνητο: Πώς να τα ξεθαμπώνετε γρήγορα και με ασφάλεια

11:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο μόλις τραυματίστηκε στο ματς με τους Πίστονς – Δείτε βίντεο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Στον αγώνα των αγροτών και νεκροφόρες στα Μάλγαρα - Συμπαράσταση από γραφεία τελετών

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αγαπηδάκη στο Newsbomb: Δωρεάν φάρμακα για 8.000 Έλληνες με δείκτες μάζας σώματος πολύ υψηλούς

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

11:40LIFESTYLE

Απεργούν οι ηθοποιοί την Παρασκευή - Ποια θέατρα κατεβάζουν ρολά

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων - 2900 «Κροίσοι» με περιουσία 15,8 τρισ. δολαρίων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Απομακρύνεται Ρώσος κοσμοναύτης έπειτα από υποψίες για κατασκοπεία

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις στην ημερίδα του Newsbomb: «Είπα ότι παίζω τένις για να κινητροδοτήσω περισσότερους να αθληθούν»

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

11:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλη ανησυχία στη Μπράιτον για τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα - «Δεν φαίνεται καλό»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «fast floods» - Οι 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

11:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δεν ησυχάζουν οι τηλεαστέρες στην πρωινή ζώνη

11:04ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΑΒΑΞ παρέδωσε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα – Πύργος» - Γεγονός από σήμερα ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρβανιτάκη για βία ανηλίκων: «Η κατάσταση έχει ξεφύγει, τα κόμματα δεν φροντίζουν την παιδεία, καθήκον των δασκάλων να προλαβαίνουν τέτοια περιστατικά»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Στον αγώνα των αγροτών και νεκροφόρες στα Μάλγαρα - Συμπαράσταση από γραφεία τελετών

10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 89χρονος στο Ίλιον - Θώπευσε ανήλικη σε παιδική χαρά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

09:56ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - «Αλλάζουμε ζωή» - Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «fast floods» - Οι 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ έτρεξε με τη φλόγα των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου με 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ έπαθε ανακοπή καθ' οδόν και πέθανε - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κατάληψη στο ΥΠΑΑ στην πλατεία Kάνιγγος από το σύλλογο εργαζομένων

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ