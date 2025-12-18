Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Χάποελ και ΑΕΚ - Κραϊόβα

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Χάποελ και ΑΕΚ - Κραϊόβα
Τα ματς ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για το Conference League και Παναθηναϊκός AKTOR Χάποελ Τελ Αβίβ για τη Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

21:00 Novasports 2HD Νάπολι – Μίλαν Super Cup Ιταλίας

21:05 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:45 Novasports Start Αθηναϊκός – Χαϊρίς Eurocup γυναικών

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λωζάνη – Φιορεντίνα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άλκμααρ – Γιαγκελόνια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ομόνοια – Ράκοβ UEFA Conference League

22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάιντς – Σάμσουνσπορ UEFA Conference League

