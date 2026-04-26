Μαραθώνιος Λονδίνου: Sabastian Sawe - Yomif Kejelcha τερμάτισαν σε λιγότερο από 2 ώρες

Δύο αθλητές έγραψαν ιστορία στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, καθώς έγιναν οι πρώτοι που τερμάτισαν τη διαδρομή σε χρόνο λιγότερο από δύο ώρες.

Ο Κενυάτης Sabastian Sawe, 29 ετών, γνωστός ως ο «σιωπηλός δολοφόνος» έκοψε πρώτος το νήμα με τον απίστευτο χρόνο μίας ώρας 59 λεπτών και 30 δευτερολέπτων.

???? | Historie in Londen! Sabastian Sawe is zojuist de eerste persoon ooit geworden die een marathon onder de twee uur heeft gelopen, net als nummer twee Yomif Kejelcha!



Ακολούθησε ο Αιθίοπας Yomif Kejelcha, με το επίσης εκπληκτικό 1:59:41.

Ο Jacob Kiplimo από την Ουγκάντα τερμάτισε τρίτος σε 2:00:28.

Και οι τρεις κατέρριψαν το επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου ανδρών 2:00:35, το οποίο είχε θέσει ο αείμνηστος Κενυάτης Κέλβιν Κίπτουμ στον Μαραθώνιο του Σικάγο τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Κενυάτης σούπερ σταρ μεγάλων αποστάσεων Eliud Kipchoge έτρεξε 26.2 μίλια κάτω από δύο ώρες σε ένα πείραμα που διοργάνωσε η INEOS στη Βιέννη, αλλά αυτό δεν αναγνωρίστηκε από την World Athletics καθώς επωφελήθηκε από μια ομάδα βηματοδοτών.

Ο Steve Cram, ο πρώην Βρετανός δρομέας και σχολιαστής του BBC, ούρλιαξε: «Απολύτως απίστευτο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τι τελείωμα. Αυτό θα έλεγες ότι είναι απίστευτο – αλλά μόλις το είδαμε να συμβαίνει. Κανείς από εμάς δεν πίστευε ποτέ ότι θα το έβλεπε αυτό, ειδικά στο Λονδίνο. Είπα ότι δεν θα έβλεπα ποτέ κάποιον να τρέχει μαραθώνιο κάτω από δύο ώρες.

«Δεν έχω λόγια..».