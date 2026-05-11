Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε αλλά κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση στο El Clasico

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν μία από τις μεγαλύτερες απουσίες στον αγωνιστικό χώρο του El Clasico, του χθεσινού ντέρμπι των ισπανικών «αιωνίων», από το οποίο η Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας, επικρατώντας με 2-0 έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής και σταρ της Μπλαουγκράνα, όμως, κατάφερε ακόμα και με την αγωνιστική του απουσία να «κλέψει» την παράσταση, καθώς βρέθηκε στο γήπεδο για να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και όλα τα βλέμματα είχαν πέσει πάνω του μέχρι τη σέντρα.

Ο Γιαμάλ αποθανατίστηκε να περπατά στο γήπεδο, την ώρα που η υπόλοιπη ομάδα έκανε προθέρμανση για τον αγώνα, ενώ εθεάθη να συνομιλεί με τον Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία επιλέχθηκε από το Spotify για να εμφανιστεί με την ειδική φανέλα της Μπαρτσελόνα για το Clasico. Το κοινό της Μπλαουγκράνα, μάλιστα, υποδέχτηκε ιδιαίτερα θερμά τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

Olivia Rodrigo and Lamine Yamal! pic.twitter.com/tGn3JH1X04 — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2026

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο Γιαμάλ να πλησιάζει τη Ροντρίγκο και να τη χαιρετά, ωστόσο ήταν αυτή που μετά από λίγο του ζήτησε να βγάλουν μια φωτογραφία, με τον ποδοσφαιρικό αστέρα να δέχεται με χαρά και οι δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά στον φακό.

So cute Olivia was the one who asked Lamine Yamal for a photo. ? https://t.co/2oX219XsBR pic.twitter.com/mOXZ5izAAP — Ugrhhrhhr (@PrestigeMorgana) May 11, 2026

