Μουντιάλ 2026: Οι οπαδοί της Νορβηγίας έκαναν «κουπί» στις κερκίδες κατά την διάρκεια του ματς
Το ματς ανάμεσα στην Νορβηγία και το Ιράκ, έληξε 4-1 με τους Σκανδιναβούς να θριάμβευσαν για άλλη μια φορά
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Οι οπαδοί της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας έκαναν... κουπί σαν βίκινγκ στις κερκίδες του σταδίου Boston της Μασαχουσέτης, κατά την διάρκεια της αναμέτρησης της χώρας τους με το Ιράκ, στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ.
Το ματς ανάμεσα στην Νορβηγία και το Ιράκ, έληξε 4-1 με τους Σκανδιναβούς να θριάμβευσαν για άλλη μια φορά.
Οι φίλαθλοι της Νορβηγίας φαίνεται ότι γιόρτασαν με τον δικό τους τρόπο την επίδοση της ομάδας τους, κάνοντας... κουπί σαν βίκινγκς στις κερκίδες.
Δείτε βίντεο:
Η επόμενη αναμέτρηση της Νορβηγίας θα γίνει την Τρίτη 23 Ιουνίου ενάντια στην Σενεγάλη, ενώ την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Γαλλία.
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