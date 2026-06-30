WNBA: Την έδειχνε με το δάχτυλο επί 36 δευτερόλεπτα και την έκανε να χάσει τη βολή
Επικός καυγάς στο γυναικείο NBA - Δεν της είπε κουβέντα, την έδειχνε με το δάχτυλο και εκνεύρισε την αντίπαλό της
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- Στο παιχνίδι των Indiana Fever με τους Phoenix Mercury, η Sophie Cunningham έδειχνε με το δάχτυλο την αντίπαλή της DeWanna Bonner για 36 δευτερόλεπτα χωρίς να μιλήσει.
- Η χειρονομία εκνεύρισε τη Bonner, που στη συνέχεια έχασε την ελεύθερη βολή που κέρδισε μετά από τεχνικό φάουλ.
- Το περιστατικό έγινε viral και μετατράπηκε σε meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ένας επικός καυγάς σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο παίκτριες στο WNBA, τη γυναικεία εκδοχή του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Indiana Fever και των Phoenix Mercury, η Sophie Cunningham, μετά από μία στιγμή έντασης με την DeWanna Bonner, άρχισε να τη δείχνει με το δάχτυλο, χειρονομία που κράτησε επί 36 δευτερόλεπτα.
Δεν της είπε κουβέντα, δεν την πλησίασε, την έδειχνε απλά με το δάχτυλο, γεγονός που εκνεύρισε ιδιαίτερα την αντίπαλό της, σε σημείο που η Bonner έχασε την ελεύθερη βολή που κέρδισε λόγω τεχνικού φάουλ.
Η χειρονομία της έγινε viral, με τους χρήστες του διαδικτύου να τη χρησιμοποιούν και να την κάνουν meme, με άλλες παρόμοιες εκφράσεις και εικόνες.