WNBA: Την έδειχνε με το δάχτυλο επί 36 δευτερόλεπτα και την έκανε να χάσει τη βολή

Snapshot Στο παιχνίδι των Indiana Fever με τους Phoenix Mercury, η Sophie Cunningham έδειχνε με το δάχτυλο την αντίπαλή της DeWanna Bonner για 36 δευτερόλεπτα χωρίς να μιλήσει.

Η χειρονομία εκνεύρισε τη Bonner, που στη συνέχεια έχασε την ελεύθερη βολή που κέρδισε μετά από τεχνικό φάουλ.

Το περιστατικό έγινε viral και μετατράπηκε σε meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Ένας επικός καυγάς σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο παίκτριες στο WNBA, τη γυναικεία εκδοχή του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Indiana Fever και των Phoenix Mercury, η Sophie Cunningham, μετά από μία στιγμή έντασης με την DeWanna Bonner, άρχισε να τη δείχνει με το δάχτυλο, χειρονομία που κράτησε επί 36 δευτερόλεπτα.

Δεν της είπε κουβέντα, δεν την πλησίασε, την έδειχνε απλά με το δάχτυλο, γεγονός που εκνεύρισε ιδιαίτερα την αντίπαλό της, σε σημείο που η Bonner έχασε την ελεύθερη βολή που κέρδισε λόγω τεχνικού φάουλ.

Η χειρονομία της έγινε viral, με τους χρήστες του διαδικτύου να τη χρησιμοποιούν και να την κάνουν meme, με άλλες παρόμοιες εκφράσεις και εικόνες.

L’altro giorno in WNBA, durante il match tra Indiana Fever e Phoenix Mercury, Sophie Cunningham dopo un diverbio con DeWanna Bonner, l’ha indicata per 36 secondi consecutivi facendola impazzire.

La Bonner ha poi sbagliato il libero del fallo tecnico, e la Cunningham ha… pic.twitter.com/uwTQILhMXr — La Giornata Tipo (@parallelecinico) June 29, 2026

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