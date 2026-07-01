Η κατάρα των Κλάιφερτ στα πέναλτι - Πατέρας και γιος αστόχησαν την ίδια μέρα με διαφορά 26 ετών

Snapshot Η Ολλανδία έχει αποτύχει σε 8 από τις 10 προσπάθειες πρόκρισης μέσω πέναλτι σε μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Τζάστιν Κλάιφερτ αστόχησε σε πέναλτι κατά τον αγώνα με το Μαρόκο στις 29 Ιουνίου 2026, στέλνοντας τη μπάλα στο δεξί δοκάρι.

Ο πατέρας του Τζάστιν, Πάτρικ Κλάιφερτ, είχε αστοχήσει σε πέναλτι την ίδια μέρα, 26 χρόνια νωρίτερα, στις 29 Ιουνίου 2000, στο Euro 2000.

Και οι δύο Κλάιφερτ έχασαν πέναλτι στο ίδιο σημείο του δοκαριού, προκαλώντας τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από τη συνέχεια των διοργανώσεων.

Το πέναλτι του Πάτρικ ήταν στην κανονική διάρκεια του ημιτελικού του Euro 2000, ενώ στη διαδικασία των πέναλτι εκείνου του αγώνα είχε σκοράρει. Snapshot powered by AI

Η Ολλανδία, όποτε παίζει την πρόκρισή της στη διαδικασία των πέναλτι, συνήθως ρίχνεται στο καναβάτσο από τον αντίπαλό της. Έχει συμβεί στις 7 από τις 9 απόπειρες και η χθεσινήμε το Μαρόκο, ήταν άλλη μια από τα ίδια για τους Οράνιε που απογοήτευσαν τους οπαδούς τους.

Το χαμένο πέναλτι του Τζάστιν Κλάιφερτ με το Μαρόκο

Ένας από τους παίκτες που αστόχησαν στη «ρωσική ρουλέτα» ήταν ο Τζάστιν Κλάιφερτ. Ο 27χρονος άσος, ανέλαβε την εκτέλεση του δεύτερου πέναλτι κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας του αντίπαλου γκολκίπερ. Άλλοι δύο συμπαίκτες του αστόχησαν και τελικά η Ολλανδία τα μάζεψε νωρίς κι επέστρεψε στο Άμστερνταμ, την ώρα οι Μαροκινοί συνεχίζουν στη διοργάνωση. Το ημερολόγιο έδειχνε 29 Ιουνίου 2026.

Το χαμένο πέναλτι του Πάτρικ Κλάιφερτ 26 χρόνια πριν

Κατά διαβολική σύμπτωση 26 χρόνια πριν, στις 29 Ιουνίου 2000 η Ολλανδία χρειάστηκε και πάλι τη διαδικασία των πέναλτι για να προκριθεί, αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε. Σε εκείνη την ομάδα, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Euro 2000 και μάλιστα μέσα στο «σπίτι» της από την Ιταλία, έπαιζε ο πατέρας του Τζάστιν, ο Πάτρικ.

Κι εκείνος, έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα, πήρε φόρα και την έστειλε στο ίδιο ακριβώς σημείο! Η μπάλα βρήκε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού του «πορτιέρε» της «σκουάντρα ατζούρα» και η Ολλανδία αποχαιρέτησε μία ακόμα διοργάνωση με οδυνηρό τρόπο.

?️ 29/06/00 - Patrick Kluivert erró su penal en Semi de Euro.



?️ 29/06/26 - Justin Kluivert erró su penal en 16vos de Mundial.



Padre e hijo, MISMA ejecución, con Holanda siendo eliminada, el MISMO DÍA con 26 AÑOS DE DIFERENCIA.



INCREÍBLE. ?⛔️ pic.twitter.com/dKV1IhizY7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026

Στην κανονική διάρκεια κι όχι στη «ρωσική ρουλέτα»

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι το πέναλτι που έχασε ο Πάτρικ Κλάιφερτ, ήταν στην κανονική διάρκεια του ημιτελικού του Euro 2000 με την Ιταλία, ενώ στη διαδικασία των πέναλτι, ο σπουδαίος στράικερ του ολλανδικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που φόρεσε μεταξύ άλλων τη φανέλα των Άγιαξ, Μίλαν και Μπαρτσελόνα, είχε σκοράρει.

Όλες οι φορές που η Ολλανδία αποκλείστηκε στα πέναλτι