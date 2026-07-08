Μουντιάλ 2026: Πλήγμα για το Βέλγιο – Ο Αμαντού Ονάνα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

Η εμφατική νίκη του Βελγίου επί των Ηνωμένων Πολιτειών με 4–1 και η πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός του Αμαντού Ονάνα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης επισκίασε τους πανηγυρισμούς.

Ο διεθνής μέσος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ–άουτ τουλάχιστον για τους επόμενους 9 μήνες, στερώντας από τους «κόκκινους διαβόλους» ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία» για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Ονάνα θα χάσει τη συνέχεια του θεσμού, ενώ παράλληλα πρόκειται για σημαντικό πλήγμα και για την Άστον Βίλα, στην οποία αγωνίζεται σε συλλογικό επίπεδο.

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