Η Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεάο: «Ήρθα για να κατακτήσω το πρωτάθλημα»

Η Γαλατάσαραϊ ολοκλήρωσε μία ακόμη σπουδαία κίνηση, αποκτώντας τον Ραφαέλ Λεάο από τη Μίλαν και προσθέτοντας άλλο ένα μεγάλο όνομα στο ήδη εντυπωσιακό ρόστερ της. Μία μεταγραφή που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα εν όψει της νέας σεζόν.

Το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται στα 38 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι «ροσονέρι» διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

Ο Λεάο υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Γαλατάσαραϊ και οι ετήσιες καθαρές απολαβές του θα ανέρχονται σε 10 εκατ. ευρώ.

Ο Λεάο τόνισε ότι «είμαι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος. Η Γαλατάσαραϊ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να με φέρει εδώ από τον Ιούνιο και την ευχαριστώ για το ενδιαφέρον της. Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο σύλλογο, είμαι εδώ για να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Υπάρχει ήδη μία πολύ δυνατή ομάδα και χτίζεται ένα ακόμη ισχυρότερο σύνολο. Θέλω να συμβάλλω σε αυτήν την προσπάθεια, ευχαριστώ πολύ τους φιλάθλους. Θέλω να τους προσφέρω χαρά, γκολ και ασίστ. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Ο πρόεδρος της ομάδας, Ντουρσούν Οζμπέκ, υπογράμμισε πως «δουλέψαμε πραγματικά πολύ σκληρά από τον Ιούνιο για να τον φέρουμε. Πλέον, είναι ποδοσφαιριστής της Γαλατάσαραϊ. Θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα και πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη επιρροή στο Τσάμπιονς Λιγκ. Τον καλωσορίζω και εύχομαι να προσφέρει στην ομάδα για πολλά χρόνια. Του εύχομαι καλή επιτυχία».

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