Φρενίτιδα στη Γαλατάσαραϊ: «Σείστηκε» η Κωνσταντινούπολη για τον Ραφαέλ Λεάο – Βίντεο

Ο Ραφαέλ Λεάο γνώρισε αποθεωτική υποδοχή στην Κωνσταντινούπολη και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Φρενίτιδα στη Γαλατάσαραϊ: «Σείστηκε» η Κωνσταντινούπολη για τον Ραφαέλ Λεάο – Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Ραφαέλ Λεάο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στη Γαλατάσαραϊ και οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή· εκατοντάδες φίλοι της τουρκικής ομάδας συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ατατούρκ», δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες και αποθεώνοντας τον Πορτογάλο «αστέρα».

Ο 27άχρονος πλάγιος μεσοεπιθετικός εμφανίστηκε μπροστά στους οπαδούς με το κασκόλ της ομάδας, τους χαιρέτησε και μάλιστα συμμετείχε στα συνθήματα, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος και ανυπομονεί να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ, αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τον Βίκτορ Οσιμέν.

Ο Λεάο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, που θα τού αποφέρει 12.000.000 ευρώ ετησίως, ενώ, το κόστος της ηχηρής κίνησης μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 55 εκατ. ευρώ. Η Γαλατάσαραϊ θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ στις 08 Δεκεμβρίου (22:00) στην «Αγιά Σοφιά», στο πλαίσιο της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι «χρυσοί» μισθοί της Γαλατάσαραϊ

Στη Γαλατάσαραϊ τα εκατομμύρια… περισσεύουν! Η τουρκική ομάδα διαθέτει ένα από τα πιο «βαριά» μισθολόγια, με αρκετά από τα μεγάλα «αστέρια» να απολαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποδοσφαιριστές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ σε ετήσιες μεικτές σταθερές αποδοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Capology για τη σεζόν 2026 – 2027, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων.

#ΠοδοσφαιριστήςΜεικτές αποδοχές / έτοςΜεικτές αποδοχές / εβδομάδα
1Βίκτορ Οσιμέν€18.750.000€360.577
2Λερόι Σανέ€11.250.000€216.346
3Βίλφριντ Σινγκό€6.000.000€115.385
4Ντάβινσον Σάντσες€5.630.000€108.269
5Λούκας Τορέιρα€5.000.000€96.154
6Μπαρίς Γιλμάζ€3.750.000€72.115
7Γκαμπριέλ Σάρα€3.440.000€66.154
8Αμπντούλκεριμ Μπαρντακτσί€3.130.000€60.192
9Γιουνούς Ακγκιούν€3.130.000€60.192
10Ρόλαντ Σαλάι€3.130.000€60.192
11Ισμαΐλ Τζέικομπς€2.630.000€50.577
12Κάαν Αϊχάν€1.880.000€36.154
13Ελίας Γέλερτ€1.380.000€26.538
14Λέσλι Ογκουτσούκου€3.310.000€63.654

Πηγή: Capology – Οι εκτιμώμενες μεικτές σταθερές αποδοχές των ακριβότερων παικτών της Γαλατάσαραϊ για τη σεζόν 2026 – 2027. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν μπόνους επίτευξης στόχων.

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