Φρενίτιδα στη Γαλατάσαραϊ: «Σείστηκε» η Κωνσταντινούπολη για τον Ραφαέλ Λεάο – Βίντεο

Ο Ραφαέλ Λεάο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στη Γαλατάσαραϊ και οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή· εκατοντάδες φίλοι της τουρκικής ομάδας συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ατατούρκ», δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες και αποθεώνοντας τον Πορτογάλο «αστέρα».

Ο 27άχρονος πλάγιος μεσοεπιθετικός εμφανίστηκε μπροστά στους οπαδούς με το κασκόλ της ομάδας, τους χαιρέτησε και μάλιστα συμμετείχε στα συνθήματα, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος και ανυπομονεί να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ, αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τον Βίκτορ Οσιμέν.

Ο Λεάο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, που θα τού αποφέρει 12.000.000 ευρώ ετησίως, ενώ, το κόστος της ηχηρής κίνησης μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 55 εκατ. ευρώ. Η Γαλατάσαραϊ θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ στις 08 Δεκεμβρίου (22:00) στην «Αγιά Σοφιά», στο πλαίσιο της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι «χρυσοί» μισθοί της Γαλατάσαραϊ

Στη Γαλατάσαραϊ τα εκατομμύρια… περισσεύουν! Η τουρκική ομάδα διαθέτει ένα από τα πιο «βαριά» μισθολόγια, με αρκετά από τα μεγάλα «αστέρια» να απολαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποδοσφαιριστές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ σε ετήσιες μεικτές σταθερές αποδοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Capology για τη σεζόν 2026 – 2027, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων.

# Ποδοσφαιριστής Μεικτές αποδοχές / έτος Μεικτές αποδοχές / εβδομάδα 1 Βίκτορ Οσιμέν €18.750.000 €360.577 2 Λερόι Σανέ €11.250.000 €216.346 3 Βίλφριντ Σινγκό €6.000.000 €115.385 4 Ντάβινσον Σάντσες €5.630.000 €108.269 5 Λούκας Τορέιρα €5.000.000 €96.154 6 Μπαρίς Γιλμάζ €3.750.000 €72.115 7 Γκαμπριέλ Σάρα €3.440.000 €66.154 8 Αμπντούλκεριμ Μπαρντακτσί €3.130.000 €60.192 9 Γιουνούς Ακγκιούν €3.130.000 €60.192 10 Ρόλαντ Σαλάι €3.130.000 €60.192 11 Ισμαΐλ Τζέικομπς €2.630.000 €50.577 12 Κάαν Αϊχάν €1.880.000 €36.154 13 Ελίας Γέλερτ €1.380.000 €26.538 14 Λέσλι Ογκουτσούκου €3.310.000 €63.654

Πηγή: Capology – Οι εκτιμώμενες μεικτές σταθερές αποδοχές των ακριβότερων παικτών της Γαλατάσαραϊ για τη σεζόν 2026 – 2027. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν μπόνους επίτευξης στόχων.