ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της στο Champions League - Πρεμιέρα με ΛΑΣΚ, πότε υποδέχεται την Ρεάλ

Snapshot Η ΑΕΚ ξεκινά τη συμμετοχή της στο Champions League στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνει στις 27 Ιανουαρίου 2027.

Η πρεμιέρα είναι εντός έδρας με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και η τελευταία αγωνιστική εκτός με τη Ντόρτμουντ.

Στις 4 Νοεμβρίου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδό της.

Η ομάδα θα δώσει τέσσερα παιχνίδια εντός έδρας και τέσσερα εκτός, αντιμετωπίζοντας συνολικά οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους.

Στους εντός έδρας αγώνες περιλαμβάνονται οι ΛΑΣΚ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλατάσαραϊ και Ρόμα, ενώ εκτός έδρας θα αγωνιστεί κόντρα σε Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σίτι, Κόμο και Ντόρτμουντ. Snapshot powered by AI

Η ΑΕΚ έμαθε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της στη League Phase του Champions League, μετά την ανακοίνωση της UEFA. Η Ένωση θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στις 27 Ιανουαρίου 2027.

Η ομάδα της Αθήνας θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεγάλες αναμετρήσεις απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ.

Η πρεμιέρα θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στη ΛΑΣΚ, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα βρει την ΑΕΚ στη Γερμανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ. Στις 4 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνολικά, η Ένωση θα δώσει τέσσερα παιχνίδια στην έδρα της και τέσσερα εκτός έδρας. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα υποδεχθεί τη ΛΑΣΚ, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Γαλατάσαραϊ και τη Ρόμα, ενώ εκτός έδρας θα αγωνιστεί απέναντι στη Σαχτάρ, τη Μάντσεστερ Σίτι, την Κόμο και την Ντόρτμουντ.

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