ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: Την… έλιωσε στο «καμίνι» και «πέταξε» για τα… αστέρια!

Η ΑΕΚ «αιχμαλώτισε» τη Λέφσκι Σόφιας στην «καυτή» Allwyn Arena, πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο μισάωρο με πρωταγωνιστές τους Βάργκα, Γιόβιτς κι επικράτησε 4-0, παίρνοντας με θριαμβευτικό τρόπο το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.   

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: Την… έλιωσε στο «καμίνι» και «πέταξε» για τα… αστέρια!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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Η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League! Η «Ένωση» ήταν καταιγιστική απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας κι εξασφάλισε πανηγυρικά την παρουσία της σε όμιλο της κορυφαίας ευρωπαϊκής για έκτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από οκτώ χρόνια.

Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε από το πρώτο ημίωρο, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν τρία γκολ μέχρι το 29'. Ο Γιόβιτς άνοιξε το σκορ στο 7', ενώ ο Βάργκα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 12' και πέτυχε και δεύτερο προσωπικό τέρμα στο 29'. Στο δεύτερο μέρος ο Μαρίν, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 55', διαμόρφωσε το τελικό 4-0 μέσα σε αποθέωση. Έτσι, η ΑΕΚ θα βρίσκεται το απόγευμα της Πέμπτης (27/08, 19:00) στην κλήρωση του Champions League στο Μονακό.

Στην αναμέτρηση με τη Λέφσκι έκανε και το ντεμπούτο του ο Αριάγκα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της και μόλις στο 1' δημιούργησε την πρώτη της μεγάλη απειλή. Ο Μάγερ επιχείρησε δυνατό διαγώνιο σουτ, όμως ο Βούτσοφ απέκρουσε με το πόδι.

Έξι λεπτά αργότερα, ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Λέφσκι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Ρότα έβγαλε εξαιρετική σέντρα από δεξιά και ο Γιόβιτς πήδηξε ψηλότερα από τον Σεραφίμοφ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά για το 1-0.

Η Ένωση δεν σταμάτησε εκεί και στο 12' βρήκε και δεύτερο γκολ. Μετά από στατική φάση, ο Ρέλβας πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Βάργκα, που βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, εκτέλεσε με δυνατό σουτ τον Βούτσοφ για το 2-0.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο και στο 16' ο Μαρίν απείλησε από απευθείας εκτέλεση φάουλ, με τον Βούτσοφ να απομακρύνει δύσκολα στη γωνία του.

Η Λέφσκι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων και στο 29' ήρθε και το τρίτο χτύπημα. Ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Βάργκα με σκαστή κεφαλιά πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, γράφοντας το 3-0.

Μάλιστα, ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΚ έφτασε κοντά και σε τέταρτο γκολ. Ο Μάγερ στην προσπάθειά του να σουτάρει έβγαλε τον Κοϊτά απέναντι από τον Βούτσοφ, όμως το πλασέ του τελευταίου δεν ήταν καλό, ενώ υπήρχε και η επιλογή της πάσας.

Η Λέφσκι προσπάθησε να αντιδράσει στο 34', όταν ο Γιόβιτς έχασε την μπάλα χαμηλά και ο Αλνταΐρ Νέβες επιχείρησε διαγώνιο σουτ, το οποίο πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, η προβολή του Ντιμιτρόφ είχε την ίδια κατάληξη, με την ΑΕΚ να έχει ήδη ρίξει τον ρυθμό της.

Η Λέφσκι μπήκε στο δεύτερο μέρος γνωρίζοντας πως έπρεπε να ψάξει κάτι διαφορετικό και στο 47' ο Έβερτον Μπάλα δοκίμασε ένα συρτό σουτ, με τον Στρακόσια να μπλοκάρει.

Η ΑΕΚ συνέχισε να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και στο 50' είχε νέα ευκαιρία. Ο Μαρίν σούταρε από μακριά, ο Βούτσοφ απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να εκτελέσει σωστά.

Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, η Ένωση έβαλε οριστικό τέλος σε κάθε συζήτηση για την πρόκριση. Ο Γιόβιτς ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Αλνταΐρ Νέβες, ο Τουρπέν υπέδειξε πέναλτι και ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Κροάτης ήταν εύστοχος στο 55', κάνοντας το 4-0 και μετατρέποντας τη Νέα Φιλαδέλφεια σε ένα μεγάλο πάρτι.

Η ΑΕΚ έφτασε κοντά και σε πέμπτο γκολ στο 60'. Ο Μάγερ εκτέλεσε απευθείας κόρνερ, με την μπάλα να σταματά στο κάθετο δοκάρι, ενώ οι κιτρινόμαυροι συνέχισαν να πιέζουν.

Ο Στρακόσα χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 66', σταματώντας το σουτ του Κούσο, σε μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβει ουσιαστικά.

Στη συνέχεια, η ΑΕΚ κατέβασε τον ρυθμό και ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές για τη διαχείριση της αναμέτρησης. Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, με τον τελευταίο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του.

Η Ένωση είχε δύο ακόμη καλές στιγμές με τον Γκατσίνοβιτς, στο 87' και στο 93', όμως ο Σέρβος δεν κατάφερε να βρει το πέμπτο γκολ. Το τελικό σφύριγμα βρήκε την ΑΕΚ και τον κόσμο της να πανηγυρίζουν μαζί μία επιβλητική νίκη και την επιστροφή της Ένωσης στη League Phase του Champions League.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)
Κίτρινες: Μάριν, Πήλιος
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν (86΄ Αριάγκα), Κάιρινεν, Μάγερ (81΄ Ζούμπκοφ), Κοϊτά (72΄ Μάνταλος), Βάργκα (81΄ Ζίνι), Γιόβιτς (86΄ Γκατσίνοβιτς).
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Μαϊκόν (63΄ Κουσό), Όκο-Φλεξ (76΄ Σουλά), Σερζίνιο (82΄ Μίτκοφ), Έβερτον (63΄ Τρντιν), Ρεϊνάλντο (63΄ Περέα).

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