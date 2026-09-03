Γκραντ για Ομπράντοβιτς: «Φροντίζει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε λεπτομέρεια»

Η αντίστροφη μέτρηση για μία σεζόν που υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις, έχει ήδη ξεκινήσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού», σε συνδυασμό με τις ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, έχουν ανεβάσει στα ύψη την ανυπομονησία για το πρώτο τζάμπολ.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, κάθε λεπτομέρεια μετρά. Ο Σέρβος το γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν και ο Τζέριαν Γκραντ φρόντισε να αποκαλύψει μέσα από τα λόγια του πώς ο πολυνίκης τεχνικός κρατά τους πάντες σε εγρήγορση και απόλυτη ετοιμότητα.

«Ήταν ωραία (σ.σ. στις καλοκαιρινές διακοπές). Κατάφερα να ξεκουραστώ λίγο, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και να προετοιμαστώ ώστε να επιστρέψω στη δουλειά», ανέφερε αρχικά στον επίσημο λογαριασμό των «πράσινων», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «έδωσα έμφαση στην ευεξία, να φροντίζω το σώμα μου, να τρώω σωστά, να κάνω βάρη, να παραμένω στο γήπεδο».

Η Αθήνα φαίνεται πως έχει γίνει πλέον κάτι περισσότερο από έναν απλό σταθμό στην καριέρα του, με τον Αμερικανό γκαρντ να αισθάνεται απόλυτα οικεία στην ελληνική πρωτεύουσα. «Αισθάνομαι την Αθήνα σαν δεύτερο σπίτι μου, σίγουρα. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε. Αγαπώ το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ».

Με τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας να έχουν ήδη κυλήσει, ο Τζέριαν Γκραντ υπογράμμισε ότι «νιώθω καλά. Υπάρχει μία νέα ενέργεια, έχουμε κάποια νέα παιδιά, έναν νέο προπονητή και όλοι είναι ενθουσιασμένοι».

Φυσικά, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. «Παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια», σχολίασε.

Τέλος, στάθηκε και στην επικείμενη επιστροφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, δείχνοντας πως περιμένει με ανυπομονησία να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα. «Ναι, σίγουρα. Ανυπομονώ να επιστρέψει κι εκείνος εδώ».

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