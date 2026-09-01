Ευρωλίγκα: Οι θέσεις στο ranking του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
Η Ευρωλίγκα έδωσε το πρώτο της στίγμα για τη νέα σεζόν
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Το «φαινόμενο Ομπράντοβιτς» φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να κάνει τη διαφορά. Η Ευρωλίγκα έδωσε τον πρώτο της χρησμό για τη νέα σεζόν, τοποθετώντας τον Παναθηναϊκό στην κορυφή των power rankings και τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση.
Αναλυτικά όσα ανέφερε η EuroLeague για τους «αιώνιους»
- Παναθηναϊκός: Η μόνη ανησυχία για τους φιλάθλους των «πρασίνων» εστιάζεται στην επέμβαση στο γόνατο στην οποία υπεβλήθη ο Κέντρικ Ναν τον περασμένο μήνα. Η απουσία του Ναν από το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι από το σύνολο, της προετοιμασίας ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία της δημιουργίας της απαραίτητης χημείας. Το ερώτημα είναι πώς θα καταφέρει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φέρει την ισορροπία σε όλους τους «αστέρες» του ρόστερ από την αρχή της χρονιάς.
- Ολυμπιακός: Ακόμη και με την εκκρεμότητα γύρω από το σίριαλ του Τόμας Γουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν πληθώρα επιλογών στη γραμμή των γκαρντ και ισχυρή ηγετική παρουσία από τους βετεράνους τους. Παράλληλα, η πρόσφατη προσθήκη του Εμπάι Εντιάι ενισχύει αισθητά τη frontline. Το ερώτημα για τους Πειραιώτες είναι αν η προοπτική του repeat θα λειτουργήσει ως ώθηση ή ως εμπόδιο στο πρώτο μέρος της σεζόν.
|Θέση
|Ομάδα
|1
|Παναθηναϊκός
|2
|Ολυμπιακός
|3
|Φενέρμπαχτσε
|4
|Ρεάλ Μαδρίτης
|5
|Χάποελ Τελ Αβίβ
|6
|Ντουμπάι
|7
|Αναντολού Έφες
|8
|Ζάλγκιρις Κάουνας
|9
|Ερυθρός Αστέρας
|10
|Αρμάνι Μιλάνο
|11
|Μακάμπι Τελ Αβίβ
|12
|Μπαρτσελόνα
|13
|Βαλένθια
|14
|Παρτίζαν
|15
|Μπάγερν Μονάχου
|16
|Βιλερμπάν
|17
|Μπεσίκτας
|18
|Παρί
|19
|Βίρτους Μπολόνια
|20
|Μπασκόνια
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