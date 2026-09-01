Ευρωλίγκα: Οι θέσεις στο ranking του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Το «φαινόμενο Ομπράντοβιτς» φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να κάνει τη διαφορά . Η Ευρωλίγκα έδωσε τον πρώτο της χρησμό για τη νέα σεζόν, τοποθετώντας τον Παναθηναϊκό στην κορυφή των power rankings και τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση .

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