Ροντινέι: Η… ελληνική υποδοχή του Τζιοβάνι στη Σάντος και η συνάντηση με έναν πρώην «πράσινο»

Ο Ροντινέι γύρισε σελίδα στην καριέρα του, άφησε τον Ολυμπιακό έπειτα από τρίαμισι χρόνια κοινής πορείας και επέστρεψε στη Βραζιλία, με τη Σάντος να αποτελεί τον νέο σταθμό της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Η μεταγραφή του έμπειρου δεξιού οπισθοφύλακα ανακοινώθηκε και επίσημα από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, με το συμβόλαιο συνεργασίας να έχει διάρκεια έως το τέλος του 2027.

Η υποδοχή του είχε έντονο ελληνικό χρώμα, χάρη σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τόσο τη Σάντος όσο και το ελληνικό ποδόσφαιρο: Τον μυθικό Τζιοβάνι.

Ο άλλοτε σπουδαίος άσος του Ολυμπιακού και της Σάντος ανέλαβε να καλωσορίσει τον Ροντινέι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σε βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα, ο Τζιοβάνι συμμετέχει στην υποδοχή του νέου μεταγραφικού αποκτήματος, με μουσική και ένα μήνυμα στα ελληνικά: «Καλώς ήρθατε».

Σαν να μην έφτανε αυτή η ιδιαίτερη σύνδεση, στη Σάντος ο Ροντινέι συναντά και έναν ακόμη γνώριμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρόκειται για τον Γουίλιαν Αράο, τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος επαναπατρίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, αμέσως μετά την αποχώρηση ως ελεύθερος από το «τριφύλλι».